Stasera in TV 4 aprile: l'orrore nascosto di The Ward, ultimo film di John Carpenter

Nel nuovo millennio il genio di John Carpenter ci ha purtroppo regalato solo due film: il Fantasmi da Marte presentato a Venezia, che ha di fatto concluso una fase particolarmente prolifica del regista di Carthage (nello Stato di New York), e The Ward - Il Reparto , arrivato a poco meno di dieci anni da quello e dal quale ce ne separano già quasi altrettanti… Perché, dunque, rischiare di perdersi l'esperienza? Per altro con la sempre bellissima Amber Heard protagonista assoluta Kristen (Amber Heard), una giovane donna bella e disturbata, si ritrova coperta di lividi e di tagli, imbottita di sedativi e rinchiusa contro la sua volontà in un inaccessibile reparto di un ospedale psichiatrico. È completamente disorientata e non ha idea di quale sia il motivo per cui è finita in quel posto, né alcuna memoria della sua vita prima del ricovero. La sola cosa che sa è che non è al sicuro. Le altre pazienti del reparto, quattro giovani donne altrettanto disturbate, non sono in grado di fornirle alcuna risposta e ben presto Kristen si rende conto che le cose non sono come sembrano.Quasi paradossale che per questo suo ultimo film, il regista statunitense avesse deciso di abbandonare per la prima volta ilcon cui aveva girato tutti i precedenti, da Dark Star (1974) in poi. Ma fa il paio con la decisione di Carpenter di non comporre ladel film, a differenza del solito. Come rivelò lo stesso regista a Jared Harris, semplicemente perché… In compenso, con l'età Carpenter deve aver deciso di colmare una delle poche lacune di una carriera incredibile girando un 'film per sole donne', o come lo definì la moglie Sandy King, ossia quel tipo di film inteso - in senso dispregiativo - prevalentemente per un pubblico femminile.Mentre il cinema di genere si sforza di trovare nuovi linguaggi o crepe nella nostra apparente serenità,(come da serie tv che lo aveva visto di nuovo emozionare con il notevole) coincide con. Essenziale, ordinato nelle riprese, schizofrenico nel montaggio, ma in maniera funzionale e capace di non concedere molto agli effetti richiesti dal pubblico moderno. Costretto ad attendere la conclusione della vicenda per distinguere promesse da citazioni, con un finale che per quanto prevedibile nulla toglie alla pulizia formale e alIlsulle note di Run baby Run, che richiese alle attrici un supplemento di ricerche online per imparare i passi della scena di danza, la rivelazioneche porta all'inquietante soluzione, lotra Kristen e Alice, che richiese ben due notti di riprese, sono tutti ugualmente indicativi e fondamentali nell'economia della vicenda… eppure è laquella con cui molti dei fan del vecchio John potranno sentire il brivido dei bei tempi andati.