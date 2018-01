Stasera in TV 31 gennaio: Creed - Nato per combattere, lo spinoff della saga di Rocky

Dopo Rocky Balboa del 2006, sesto film del filone Rocky troviamo come spinoff ideale della saga dedicata al celebre pugile,di Ryan Coogleruscito nel 2015. Il film ha fatto per pochissimo perdere un Oscar a Sylvester Stallone qui candidato come Miglior attore non protagonista.La pellicola racconta la storia del figlio illegittimo di, Adonis ( Michael B. Jordan ), e della sua ascesa nel mondo del pugilato coadiuvato dal maestro e mentore Rocky (), che ritroviamo alle prese non più con le sfide del ring ma con quelle della vecchiaia e della malattia. Ma Rocky è sempre un combattente e nel rapporto con il ragazzo, da allenatore e da uomo, ritroverà il coraggio per affrontare le sfide che la vita gli presenta davanti.L'ascesa di Adonis nel mondo del pugilato allenato da uninvecchiato e più stanco. L'amicizia tra allievo e maestro però diventerà un modo per combattere l'ultima battaglia dentro e fuori dal ring. Il film è un dramma appassionato che come nella migliore delle saghe 'Balboa' riesce a farsi metafora sportiva di adrenalina e grandi valori. Stallone infine ci regala una performance intensa, dura, e commovente. Davvero un peccato per l'Oscar mancato. Tuttavia l'attore è riuscito a portarsi a casa un ugualmente importante e prestigiosoCreed è il primo film della saga di Rocky dove la sceneggiatura non è firmata da Stallone. Il film avrà un suo sequel: Creed 2, diretto proprio da Stallone.La scena della battaglia finale, senza dubbio, in un film che insegna come non si perde mai veramente una sfida se si fa tutto al proprio massimo per aggiudicarsela.Aggiornamento riuscito della saga Rocky che trova anche una sua originalità.Miglior attore non protagonista ai Golden Globe per Sylvester Stallone.Mercoledì 31 gennaio alle ore 21:20 su TV8.