Stasera in TV 30 settembre: Monica Bellucci e Keanu Reeves nella Leggenda di Matrix Reloaded

Non sembri eccessivo e altisonante parlare di- Fantasy e Action, soprattutto - per le rocambolesche avventure die il resto della banda. Tanto più rapportandosi al Matrix Reloaded di Lana e Lilly Wachowski all'epoca Larry e Andy ), eclatante anello di collegamento tra lo storico originale del 1999 e la conclusione della trilogia del 2003 nel quale si amplia l'orizzonte dell'Universo di riferimento e si ammira l'apparizione della Persephone della nostra Monica Bellucci Lasciato ormai alle spalle il difficile periodo della sua iniziazione, Neo (l'Eletto) ora controlla alla perfezione i suoi poteri e continua ad entrare ed uscire da Matrix, insieme a Trinity, per combattere contro le forze della repressione. Nonostante il loro impegno, tuttavia,(l'ultima roccaforte umana sulla terra) è assediata da un esercito di oltre 250.000 sentinelle pronte a dare l'assalto finale al genere umano. A dispetto del pericolo, i cittadini di Zion sono fiduciosi: credono infatti nelle parole di Morpheus e di Trinity che l'Eletto adempierà alla profezia dell'Oracolo, bloccherà le macchine e porrà fine alla guerra. Neo, intanto, è preda di sconvolgenti visioni.Avremmo potuto vedere Sean Connery nei panni dell'Architetto… se solo non avesse rifiutato per non aver compreso a pieno il concetto del film. Chi non si tirò di certo indietro fu Carrie-Anne Moss , che oltre ad aver guidato personalmente la moto in molte delle sequenze sull'autostrada dovette sottoporsi a circa sei mesi di prove e allenamenti per riuscire a eseguire correttamente il calcio dello 'Scorpione' della scena iniziale. Fa ulteriormente piacere inoltre sapere che la maggior parte dei, come ad esempio le tonnellate di legname destinate alla costruzione di case popolari in Messico.Un sequel, a modo suo, e nonostante i 'più' e i 'meno' rispetto agli altri due capitoli della trilogia dei fratelli/sorelle Wachowski. Un capitolo intermedio chee una serie di riferimenti interessanti. Forse troppi, in alcuni casi, ma tutto in questo Matrix è 'Over(re)loaded'. E generalmente con grande soddisfazione per lo spettatore. Per i fan, entusiasti delle esaurientidei personaggi principali e dei loro ruoli, e per gli altri, trascinati in un susseguirsi diindimenticabili per effetti speciali e filosofia.