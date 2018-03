Stasera in TV 30 marzo: Inside Out, l'ultimo grande capolavoro della Pixar

Difficile discutere il marchio- e non lo faremo - ma alcuni titoli della produzione degli Studios di Emeryville si distinguono in maniera evidente. Dopo abbiamo visto Il viaggio di Arlo, Alla ricerca di Dory, Cars 3 e Coco, ma l' Inside Out diretto da 'Re Mida' Pete Docter (Monster & Co., Up) e dall'esordiente Ronaldo del Carmen resta ancora nettamente… per realizzazione, concept e personaggi. Vedere per credere!Crescere può essere faticoso e così succede anche a Riley, che viene sradicata dalla sua vita nel Midwest per seguire il padre, trasferito per lavoro a San Francisco. Mentre Riley e le sue emozioni cercano di adattarsi alla nuova vita, il centro di controllo è in subbuglio. Gioia, l’emozione principale di Riley, cerca di vedere il lato positivo delle cose ma le altre emozioni non sono d’accordo su come affrontare la vita in una nuova città, in una nuova casa e in una nuova scuola.Inizialmente il film avrebbe dovuto intitolarsied avere una(per altro trasportata all'interno della propria mente), ma avremmo dovuto vedere anche una Gioia in grado di arrivare al mondo reale e Paura - e non Tristezza - al suo fianco nell'avventura. Ma d'altronde in origineDecisamente troppe… Divertente sapere che la scuola di Riley corrisponde alla vera James Lick Middle School di Noe St. a San Francisco, giusto a Est di Twin Peaks, o che il compleanno della ragazza - il 22 gennaio (come si vede dal suo username 'Riley0122' - è lo stesso della figlia del regista, Ellie, sulla quale il personaggio venne immaginato. Per i cinefili: nella versione franco canadese del film è il noto regista Xavier Dolan a doppiare la 'Paura'.Non sempre, ormai, la Pixar riesce a produrre capolavori, dopo averci abituato fin troppo bene, ma la sua- e molto più adulte della forma scelta (a volte) - trova qui una delle sue migliori e più recenti applicazioni. La trovata, poi, di rappresentare Gioia, Tristezza, Rabbia, Disgusto e Paura in forma antropomorfa e mostrarci le loro interazioni usuali all'interno della nostra stessa mente apre la porta a una serie di, conquistato e innamorato dal ritratto umano e colorato di uno dei più grandi misteri della vita sulla terra. Biologia e scienza si mescolano così a fantasia, commedia, ironia, sentimento e a una narrazione mai vista prima della crescita e del passaggio all'adolescenza.