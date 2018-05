Stasera in TV 30 maggio: Nowhere Boy, le origini di John Lennon e dell'amore tra Sam e Aaron Taylor-Johnson

Il film d'esordio della Sam Taylor-Johnson (o Taylor-Wood che dir si voglia) di Cinquanta sfumature di grigio fu uno shock. Positivo. Anche per lei, visto che sul set di Nowhere Boy si innamorò del più giovane Aaron Taylor-Johnson protagonista del film nei panni del. Un personaggio che già lasciava ben presagire e che vale la pena ricordare riscoprendolo.Immaginate l'infanzia di John Lennon ... Liverpool 1955: un ragazzino di quindici anni furbo e ribelle, assetato di esperienza. In una famiglia piena di segreti , due donne si contendono il suo affetto: la severa zia Mimi, che ha cresciuto John, e Julia, la madre più permissiva . Nonostante aspiri ad avere una famiglia normale, John si rifugia nell'eccitante mondo del "rock'n'roll" dove il suo giovane talento incontra uno spirito affine nell'adolescente Paul McCartney . Non appena John sta per iniziare la sua nuova vita, avviene un evento tragico. Vincendo le avversità, il ragazzo riesce a trovare la sua voce - ed il mondo assisterà alla nascita esplosiva di una nuova icona.Inutile sottolineare che il titolo del film si riferisca alla celebre canzone dei Beatles (); gruppo musicale che - nonostante la centralità e importanza - non è mai esplicitamente citato. Correttamente, per altro. Anche se l'ansia di fedeltà alla storia da parte della regista (per cui il Thomas Brodie-Sangster di Maze Runner dovette imparare a suonare il basso con la mancina come Paul) cedette alla 'licenza poetica' in più una occasione. Sicuramente in quelle che: che John non sarebbe mai salito in cima a un autobus a due piani, che sua zia Mimi Smith non era tanto dura come rappresentato e che la canzonenon venne scritta per la madre dell'artista...Sembra incredibile oggi, dopo le lunga querelle legata alla sua partecipazione al progetto delle Cinquanta sfumature di grigio, che questo fosse solo. Una esordiente dalla quale ci saremmo aspettati una carriera diversa e che ora è attesa dalla prossima prova di A Million Little Pieces (dal romanzo di James Frey adattato dall'amato Aaron). Mentre incrociamo le dita, però, cerchiamo di ricordarla così, arrivando a cogliere talmente l'essenza del soggetto narrato da convincere un osso duro come Yoko Ono ("ne è rimasta entusiasta" , dichiarò). Anche grazie all'interpretazione dell'uomo del quale si innamorò sul set, capace di incarnare "l’insolenza, la caparbietà, la tenacia, la sconsideratezza, il genio e la creatività" di una "personalità complessa e complicata" come quella di John.