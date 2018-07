Stasera in TV 30 luglio: Fratello, dove sei?, i Coen rileggono l'Odissea

NOTIZIE

Preparatevi a un film divertente e on the road che rilegge il mito antico nell’America degli anni ‘30

30.07.2018 - Autore: A.L.



Ispirarsi– nella struttura del film, nei nomi, in certi riferimenti - per costruire una pellicola avventurosa, piena di tappe e metafore precise che la critica ha amato insieme al pubblico poteva essere un’impresa titanica affrontabile solo daiI due registi nel loro Fratello, dove sei? del 2000 riescono a mescolare commedia on the road e avventura, humor e grandissima direzione degli attori, scegliendo come protagonisti George Clooney John Turturro , Tim Blake Nelson, sullo sfondo di un’America rurale piena di contraddizioni e in pieno proibizionismo nei primi anni ’30. Grande spazio anche alla musica con una colonna sonora piena di blues del Sud che mescola il suo tipico sapore retrò con uno spirito di racconto che è invece moderno. Insomma, un film da vedere.

Il film. Tre ex galeotti in fuga dal carcere vanno alla ricerca di un tesoro e incontrano all’inizio del loro viaggio un cieco indovino – omaggio alla figura di Tiresia - che rivelerà loro alcuni particolari sul futuro. Incominceranno un viaggio nel Mississippi rurale inventandosi tra gag e situazioni rocambolesche persino un ruolo da musicisti. Nel mezzo, citazioni di altre pellicole famosissime, attenzione alla tematica del razzismo e il solito humor surreale di casa Coen che si snoda su una fotografia capace di cogliere i paesaggi e la natura in cui i tre personaggi si muovono come esclusi e reietti.

Dietro le quinte. Il film ha avuto due nomination agli Oscar come Miglior fotografia e Miglior sceneggiatura non originale.

La scena da antologia. Il momento in cui il personaggio di George Clooney ritrova la moglie Penelope e scopre che la donna sta per risposarsi e ha inoltre detto alle figlie che il padre è morto. Clooney cercherà di avere la meglio sul nuovo fidanzato della donna ma senza riuscirci e dimostrando solo grande goffaggine.

Perché vederlo. Una commedia irriverente e divertente con una colonna sonora che ha avuto moltissimo successo.

Dove e quando. Lunedì 30 luglio alle ore 21:00 su Iris.