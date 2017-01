Stasera in TV 30 gennaio: Monsters & Co., il film Pixar sul mondo onirico

Era il lontano 2001 quando uscì Monsters & Co. , film rimasto a lungo nel cuore degli spettatori grandi e piccoli. Si tratta infatti di una pellicola di animazione firmata da Pete Docter David Silverman che in pieno stileriflette sul mondo più nascosto dell’ordinario: in questo caso quello della paura e delle cause scatenanti che la generano.Per farlo si inventa un mondo fittizio, quello di, dove vivono i mostri più strani che hanno il compito di terrorizzare i sogni dei bambini. Protagonisti del film sono due mostri, Mike e James, che rappresentano anche unadel cinema di animazione. Il film ha avuto anche un prequel, Monsters University , uscito nel 2013 in Italia.