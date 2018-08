NOTIZIE

Stasera in TV 30 agosto: Pride and Glory, cast di grandi attori per il dramma poliziesco

30.08.2018 - Autore: Pierpaolo Festa



Il, un genere che riesce sempre ad affascinare e che più volte ha lasciato un’impronta all’interno degli action-thriller. Se poi ci sono grandi attori in scena allora da spettatori siamo invitati a uno spettacolo potente.vi danno il benvenuto a Pride and Glory - Il prezzo dell'onore , film che ritorna oggi in prima serata.

Il film: Ray Tierney (Norton) è un agente di polizia di New York. Come anche suo fratello Francis (Noah Emmerich), coinvolti insieme ad altri colleghi in un complesso caso di giustizia privata e scontri a fuoco. L'uccisione di quattro agenti nel corso di una retata e la successiva connessione tra gli omicidi con altri elementi poco puliti della criminalità cittadina e della stessa polizia diventano la scintilla per un faccia a faccia che si risolve con l'incriminazione di Ray. Ma l'escalation continua e, tra regolamenti di conti e tensioni razziali, si avvia verso una tragica conclusione.



Dietro le quinte: Nel 2001 il progetto aveva attirato l’attenzione di Mark Wahlberg e Hugh Jackman, in trattative per i ruoli dei due protagonisti. Le riprese sarebbero dovute iniziare a febbraio, ma dopo l’11 settembre mettere in cattiva luce il New York Police Department era un qualcosa che faceva esitare i produttori: all'epoca si pensava che non fosse il momento opportuno per andare avanti con il film.



: Perché è un film di grandi attori. Edward Norton nei panni del poliziotto sensibile che imparerà a essere un duro per fare la cosa giusta; Colin Farrell nei panni del poliziotto duro costretto a cancellare la sua sensibilità per proteggere la sua famiglia. Pride and Glory è un film sui legami di famiglia, con la macchina da presa di(ha diretto il bellissimo Warrior ) che esplora l’oscurità di quei legami e il punto di non ritorno tra il lato giusto e sbagliato della legge. I protagonisti sono perfetti, la loro scazzottata finale nel pub irlandese è perfetta. Ma sono gli altri attori – Jon Voight padre di famiglia e Noah Emmerich nei panni del fratello a capo del dipartimento – a rubare la scena a tutti. Non un film perfetto (i colpi di scena sono abbastanza prevedibili) ma un solido thriller confezionato con grande classe.



La scena da antologia: Il confronto tra Edward Norton e Jon Voight, padre e figlio totalmente in disaccordo sul da farsi per proteggere la loro famiglia. Jon Voight usa la parola “lealtà” e a quel punto Norton scatta e si scaglia contro il padre colpendolo con le parole.



Dove e quando: Pride and Glory andrà in onda stasera alle 21.00 su Iris, canale 22 del digitale terrestre.