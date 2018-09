Stasera in TV 3 settembre: Mother's Day, festa della mamma con Julia Roberts e Jennifer Aniston 

NOTIZIE

03.09.2018 - Autore: Alessia Laudati



Hollywood ha usato proprio questo stratagemma - tanti nomi un unico ensamble - per sostenere pellicole che magari non avevano di per sé una grandissima struttura o guizzo creativo.



Anche Jennifer Aniston e Festa della Mamma e al suo calendario internazionale omologato.

Per attirare la folla al botteghino la presenza di grandi star può contare molto nel processo di promozione di una pellicola. Spessoha usato proprio questo stratagemma - tanti nomi un unico ensamble - per sostenere pellicole che magari non avevano di per sé una grandissima struttura o guizzo creativo.Anche Mother's Day gioca con questo tipo di furbizia mettendo insieme tre personaggi femminili di grandissima fama - Julia Roberts Kate Hudson - per raccontare le diverse sfumature della maternità durante questi tempi moderni piuttosto diversificati e folli. Mother's Day è infatti una pellicola sentimentale pensata per svilupparsi intorno allae al suo calendario internazionale omologato.



Il regista della pellicola Garry Marshall, già autore di Pretty Woman purtroppo scomparso nel 2016, aveva probabilmente in testa per il suo film un target di riferimento fatto di un pubblico di donne mature ma non per questo meno desiderose di intrattenimento e di riflessioni sull'esistenza. Perché anche se c'è anche una presenza maschile, il centro della scena è tutto per loro, per le donne di Marshall. Magari è vero anche che il film non sarà l'opera più compiuta sull'essere donne tra i 40 e i 50 anni, ma seppur criticato nel suo essere operazione commerciale molto furbetta è un lavoro in grado di intrattenere il proprio pubblico tra equivoci irriverenti e qualche buon momento di umorismo.



LEGGI ANCHE: SCOMPARE GARRY MARSHALL, IL REGISTA DI HAPPY DAYS E PRETTY WOMAN Il regista della pellicola, già autore dipurtroppo scomparso nel 2016, aveva probabilmente in testa per il suo film un target di riferimento fatto di un pubblico di donne mature ma non per questo meno desiderose di intrattenimento e di riflessioni sull'esistenza. Perché anche se c'è anche una presenza maschile, il centro della scena è tutto per loro, per le donne di. Magari è vero anche che il film non sarà l'opera più compiuta sull'essere donne tra i 40 e i 50 anni, ma seppur criticato nel suo essere operazione commerciale molto furbetta èo.