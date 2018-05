Stasera in TV 3 maggio: Padri e figlie, Muccino dirige un commovente Russell Crowe

Inc’è tutto il Muccino più esasperato che calca la mano non sui dialoghi e sulle urla ma sul pathos delle immagini e dell’interpretazione di Crowe, che striscia, si contorce e sta male violentemente di fronte alla cinepresa senza risparmiarci molto della sua recitazione enfatica.Alla Seyfried il compito di bilanciare con il suo candore e la sua bellezza la brutalità di certi momenti e di dividere il film idealmente in due parti. La prima è l’infanzia dominata dalla figura di Crowe, la seconda è la maturità dove proprio i conflitti del passato vengono risolti per permettere al personaggio femminile di crescere e di maturare.