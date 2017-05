Stasera in TV 3 maggio: Il grande e potente Oz

NOTIZIE

03.05.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



Chi si nasconde dietropersonaggiodel celebre film Il mago di Oz? Qual è la sua storia, da dove viene il suo potere? A queste domande cerca di rispondere il film Il grande e potente Oz del regista Sam Raimi che immagina un prequel del film dibasato sull'omonimo romanzo dello scrittoreche ripercorre la backstory del mago di Oz.Nei panni del regnante del celebre mondo che abbiamo imparato a conoscere al cinema grazie al film di Fleming conc'è l'attore James Franco L'attore interpreta il ruolodi un illusionista e truffatore sbarcato nel misterioso mondo di Oz e deciso a diventarne il regnante.Riscopriamo quindi insieme il film del 2013 diretto dal regista. Un prequel che non si distanzia molto, per costruzione immaginaria e per estetica, dal suo punto di riferimento più importante: il film di Fleming diventato negli anni un vero e proprio fenomeno di culto. Certo, qui ci sono le grandi star in grado di attirare il pubblico e una grossa casa di produzione, la Disney, in grado di realizzare le pretese visionare di Raimi, ma Il grande e potente Oz è un film in linea con il suo sequel per scelta precisa perché da esso vuole essere ispirato in maniera palese e con esso decide di ricongiungersi in via più che ideale.Nel film assistiamo al viaggio di Oscar Diggs () verso Oz. Oscar è un prestigiatore furfante del Kansas che si trova per caso trasportato a Oz. L'uomo, scambiato per il mago che salverà il mondo annunciato da una storica profezia, viene convinto a sconfiggere una strega cattiva da altre due streghe, sorelle della strega in questione ( Michelle Williams ): Theodora ( Mila Kunis ) e e Evanora ( Rachel Weisz ). Oscar però non ha niente di 'magico' se non il proprio ingegno di truffatore da far fruttare per diventare finalmente il potente regnante di Oz.Per questo affronterà un viaggio vero la nota Città di Smeraldo, come fa Dorothy ne Il mago di Oz, in compagnia di una banda sgangherata di amici e compagni di viaggio. In questo senso Oz è fedele al film di Fleming, il tema del viaggio, la lotta contro il Male, lo scetticismo dell'uomo comune nei confronti della magia, anche se introduce una riflessione più umana e complessa sul ruolo del personaggio principale e sulla sua capacità umana e non magica di cambiare il proprio destino.. Scenografia, costumi e trucco sono elementi fondanti nella creazione dell'immaginario contenuto nel film. L'attriceche interpreta sia Theodora, sia la strega malvagia dell'Ovest, si è sottoposta giornalmente a quattro ore di trucco per trasformarsi nella strega cattiva di Oz, più una per rimuovere l'intero make-up.. Un lavoro ben fatto, coerente con il film al quale fa riferimento e che porta con sé anche un messaggio più profondo sull'esistenza umana.. Sicuramente l'opening del film in bianco e nero con la scena successiva che diventa a colori e in un formato più ampio dello schermo: palese omaggio al film. Mercoledì 3 maggio alle ore 21:05 su Rai 4.