Stasera in TV 3 luglio: Weekend, il cinema d'autore racconta il passaggio dal sesso all'amore

LEGGI ANCHE: WEEKEND - LA NOSTRA RECENSIONE Un incontro tra due sconosciuti e una notte di passione condivisa diventano il punto di partenza per raccontare l'amore tra due uomini e la loro disperata ricerca di un antidoto alla solitudine. Fino a qui Weekend di Andrew Haigh sembrerebbe un film con una trama come tante ma la sua particolarità sta nello stile, autoriale, intimo, rarefatto e nella premessa opposta rispetto alla struttura narrativa dei film classici sull'amore o romantici. Qui il sesso è il punto di partenza e non quello di arrivo.



I due protagonisti passano infatti dal sesso senza legami a qualcosa che potrebbe, più che definirsi amore in senso tradizionale, somigliare a una richiesta maggiore di impegno e di conoscenza reciproca. Sbeffeggiando il tempo delle storie tradizionali, Haigh fa svolgere la sua storia d'amore moderna nello spazio di un Weekend. Due personaggi tormentati si cercano e si sfuggono e solo alla fine capiremo se la loro storia potrà effettivamente avere qualche possibilità di realizzazione futura oppure no.



Il film. Uscito nel 2011 in Gran Bretagna ma arrivato in Italia solo nel 2016 grazie al successo di 45 anni , (dramma diretto da Haigh, premiato a Berlino nel 2015), Weekend è un film a piccolo budget ma dal grande respiro emotivo. Due uomini giovani ma non giovanissimi si incontrano una sera in un locale e passano una notte di passione. Potrebbe finire lì ma complice un weekend i due cominciano a raccontarsi e a passare più tempo insieme ragionando anche sulla loro sessualità. Uno si accetta di più, l'altro meno e il regista sfruttando una dimensione molto domestica riesce a creare un crescendo di sesso, confronto ed emozioni sottili ma coinvolgenti. Un film che racconta il mondo omosessuale in maniera tenera e delicata con uno sguardo che diventa a tratti vero punto di vista originale.



Dietro le quinte. Il film è stato interamente girato a Nottingham in soli 16 giorni.



La scena da antologia. L'incontro e il successivo corteggiamento di sguardi tra i due uomini in un locale notturno. Nonostante siano immersi in luci psichedeliche e in una musica dopante la scena riesce a ricostruire un po' della magia di un primo incontro.



Perché vederlo. Un film romantico che vi farà commuovere e sospirare.



Dove e quando. Martedì 3 luglio alle ore 21:25 su Cielo.