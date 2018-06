Stasera in TV 3 giugno: Tartarughe Ninja in Fuori dall'ombra 

Nel 1990 usciva Tartarughe Ninja alla riscossa, la prima avventura cinematografica del quartetto di mutanti ninja creati da Kevin Eastman e Peter Laird. I Fantastici Quattro dagli altisonanti nomi italiani sono dei beniamini del pubblico di diverse generazioni, e nel Tartarughe Ninja - Fuori dall'ombra di Dave Green (Earth to Echo) li ritroviamo nella loro ultima manifestazione, di nuovo al fianco della bella Megan Fox Michelangelo, Donatello, Leonardo, Raffaello tornano al cinema per combattere il più cattivo dei cattivi, al fianco di April O'Neil, Vern Fenwick e di un nuovo arrivato: il vigilante mascherato da giocatore di hockey Casey Jones. Dopo la sua fuga il supercriminale Shredder unisce le proprie forze allo scienziato pazzo Baxter Stockman e ai due sciocchi scagnozzi, Bebop e Rocksteady, per scatenare un piano diabolico alla conquista del mondo. Quando le tartarughe si preparano ad affrontare Shredder e il suo nuovo team, si trovano di fronte ad un male ancora più grande ma con simili intenzioni: il famigerato Krang.Un sogno realizzato quello del regista Dave Green, da sempre fan delle tartarughe e che in passato si era mascherato più volte da Donatello. E che avrà apprezzato particolarmente ia personaggi importanti nella storia delle stesse: dai camei alle citazioni, come quella relativa ai creatori Eastman e Laird, entrambi del New Hampshire, da dove Casey interrogata dichiara venire i quattro ninja. Curioso notare che nei fintifermata dalla polizia, si legge il nome di Renet Tilley, viaggiatrice temporale presente nei fumetti delle TMNT comics (mentre data di nascita, altezza, colore degli occhi sono quelli di Megan Fox).Per rivivere il sincero e fanciullesco entusiasmo che sempre i quattro rettili corazzati e antropomorfi portano con sé, nelle loro manifestazioni animate e non. Qui tutto fila più liscio che nel precedente TMNT - Teenage Mutant Ninja Turtles (Tartarughe Ninja) , per esempio, anche se la perfezione resta lontana… Ma che importa? Il folle incipit newyorkese ci riporta subito neldel team, che fedele alla linea ci regala. Ma soprattutto l'ennesimo tuffo nel passato, e una delle ultime apparizioni della splendida Megan Fox, che a parte in questa saga abbiamo visto solo in sette episodi di New Girl negli ultimi anni.