Stasera in TV, 3 giugno: Con American Gigolo nasce il mito del sex-symbol Richard Gere

È il film cui dobbiamo la Call me di Blondie e che ancora oggi si cerca di imitare , ma l' American Gigolo di Paul Schrader è senza dubbio e incontrovertibilmente il film che lanciò Richard Gere nell'Olimpo hollywoodiano, nonostante fosse stato già apprezzato inJulian Kay è in caccia, in cerca di qualcuno da soddisfare. Giovane e sensuale, parla cinque o sei lingue ed è a suo agio sia come chauffeur di una ricca signora di mezza età che come accompagnatore della moglie trascurata di un manager. Ma la vita di Julian diventa un incubo quando una sua cliente viene uccisa e lui diventa il primo indiziato.Richard Gere deve davvero molto a John Travolta … American Gigolo fu infatti il secondo dei quattro film che interpretò(che voleva avere il diritto di approvare il montaggio finale e che si portò via il completo di Armani fatto su misura per lui). Oltre a questo - precedentemente rifiutato anche da Christopher Reeve - Gere lo 'sostituì' anche in I giorni del cielo (1978), Ufficiale e gentiluomo (1982) e Chicago (2002).Non si può che essere grati - una volta di più - a Meryl Streep per aver rifiutato il ruolo di Michelle Stratton (perché non le piaceva il tono della storia), permettendoci di godere della bravura di Lauren Hutton . E della sua bellezza, un piacere per occhi bissato dal fascino indiscusso del suo protagonista e dell'ambiente, di grande stile., sicuramente è uno di quei titoli che nel bene e nel male ci offrono uno spaccato molto evocativo e palpabile delle mode e delle atmosfere di quel periodo. E le musiche contribuiscono con grande forza: la colonna sonora curata da Giorgio Moroder include brani ormai diventati culto per gli appassionati del genere e del, a partire dal brano di apertura, la grintosissima e indimenticabiledi Blondie (ma inizialmente era stata contattata Stevie Nicks dei Fleetwood Mac, impossibilitata dal nuovo contratto a collaborare con Moroder), che accompagna il protagonista mentre guida costeggiando la spiaggia. Ma al di là degli elementi estetici e di condimento, American Gigolò lascia un suo messaggio: racconta, come il film, cui questa solitudine fa da alveo. Un fiume sotterraneo che sembra incanalare ogni sviluppo della storia, la quale ha il suoproprio nel momento in cui da questa solitudine si decide di uscire con una scelta dirompente.Nudo (seppur inizialmente non previsto dallo script), a torso nudo o completamente vestito, in questo film- non solo femminile - a ogni apparizione e con ogni gesto, ma è sicuramente laper la sua giornata quella rimasta più iconica e storica. La musica è diSolo i Golden Globe scelsero dila colonna sonora e la Miglior canzone originale del film, ma senza premiarle. In compenso, a fronte di un budget di 5 milioni di dollari, il botteghino gliene restituì circa 30, facendone un