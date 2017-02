Stasera in TV, 3 febbraio: Keanu Reeves implacabile sicario in John Wick

In attesa del John Wick: Chapter 2 girato a Roma e con Laurence Fishburne , arriva puntuale il primo film sull'ex sicario Keanu Reeves , l'Uomo Nero John Wick. Diretto da Chad Stahelski (stuntman di Point Break, Matrix, Alien, Spider-man e xXx vari), il film offre un'eccitante e intrigante scorpacciata di 'ultra violenza'… per tutti.Dopo l’improvvisa morte della moglie, il profondo cordoglio di John Wick viene bruscamente interrotto quando la sua Boss Mustang del 1969 attira l’attenzione del sadico malvivente Iosef Tarasof. John si rifiuta di vendere la macchina e Iosef e i suoi tirapiedi irrompono in casa sua, rubano l’auto, picchiano John fino a fargli perdere i sensi e uccidono il cucciolo. La banda non sa però di aver risvegliato uno dei più crudeli assassini che la malavita abbia mai conosciuto!Vero protagonista del film è il cane di Keanu Reeves (che per la sesta volta interpreta un personaggio di nome John), ilche venne convinto a saltare addosso all'attore leccandogli la faccia spalmando il 'malcapitato' di! Il povero Reeves fu per altro costretto a recitare buona parte del film - nel quale ha realizzato in prima persona circa il 90% dei propri stunt - sotto. Proprio la scena al Red Circle Bar fu una di quelle girate in queste condizioni, ma anche una scena che collega questo al film del 1970 I senza nome (in originale 'Le cercle rouge') . Quella fu, per altro una delle principali fonte di ispirazione per questo film, del quale si segnala una sorta di remake recente nel In a Valley of Violence del 2016.Ennesimo tentativo - e dei più riusciti - per Keanu Reeves di riciclarsi all'interno di un genere e entro budget contenuti. Diverso e non a quel livello, ma ugualmente coerente e godibile, rispetto al Man of Tai Chi del suo esordio alla regia , in questo John Wick troviamo un attore rivitalizzato e a suo agio in un ruolo costruito su misura. Senza inutili preoccupazioni di verosimiglianza e misura, lo svolgimento. Grazie anche alla presenza dicome Michael Nyqvist Willem Dafoe e nuovi Lance Reddick ). Senza trascurare i colpi di scena che ce lo fecero definireQuella, tra piste da ballo e piscine private: girata, come detto (e come si evince dai commenti del regista nei contenuti speciali del dvd), da un Keanu Reeves con la febbre a 40 gradi e costretto a memorizzarla completamente la stessa mattina in cui avrebbe dovuto girarla. La lenta, non fa sconti a nessuno in un crescendo letale dal quale è lecito aspettarsi qualsiasi cosa, a patto che mostri un John Wick implacabile nella sua caccia.per i Golden Schmoes Awards eper i IGN Summer Movie Awards, il film vide premiato l'intero team dedicato con ildei World Stunt Awards per il Miglior Combattimento visto sugli schermi.