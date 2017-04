NOTIZIE

Stasera in TV 3 aprile: Il commissario Montalbano in Le ali della sfinge

L'episodio che andrà in onda su Rai 1 è Le ali della sfinge, andato originariamente in onda il 3 novembre del 2008. Le ali della sfinge appartiene alle settima stagione della serie ed è il secondo episodio dei 4 che compongono l'intera stagione.

L'episodio che andrà in onda su Rai 1 è Le ali della sfinge, andato originariamente in onda il 3 novembre del 2008. Le ali della sfinge appartiene alle settima stagione della serie ed è il secondo episodio dei 4 che compongono l'intera stagione.

Le ali della sfinge di Andrea Camilleri. Inoltre è diretto dal regista Alberto Sironi, ed è scritto dallo stesso Camilleri con Francesco Bruni e Salvatore De Mola. Le ali della sfinge è inoltre uno degli episodi dove il rapporto tra Montalbano e la sua fidanzata Livia è più centrale, visto che la coppia attraversa un periodo di crisi.

L'episodio è tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri. Inoltre è diretto dal regista Alberto Sironi, ed è scritto dallo stesso Camilleri con Francesco Bruni e Salvatore De Mola. Le ali della sfinge è inoltre uno degli episodi dove il rapporto tra Montalbano e la sua fidanzata Livia è più centrale, visto che la coppia attraversa un periodo di crisi.

Nella puntata vediamo Il commissario Montalbano mentre sta passando un periodo difficile con Livia: litigi, incomprensioni e tanta distanza. Una mattina viene chiamato in una spiaggia dove è stato trovato il cadavere di una ragazza nuda con il volto devastato da un proiettile. Unico segno distintivo: una farfalla tatuata sulla spalla.



Mentre l'inchiesta va avanti il commissario è incalzato da ogni parte dai poteri 'forti' di Vigata. Il vescovo, che non ammette ombre su "La buona volontà", associazione benefica implicata nella vicenda, dal questore, che non vuole dispiacere il vescovo, da Livia, che vuole partire con lui per ritrovarsi.