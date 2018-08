NOTIZIE

John Cusack e Samuel L. Jackson protagonisti del film di Mikael Håfström, in prima serata su Italia 2

Stasera in TV 3 agosto: 1408 e l'orrore claustrofobico firmato Stephen King

03.08.2018 - Autore: Marco Triolo



John Cusack e Samuel L. Jackson. Lo ripropone Italia 2 stasera, in prima serata.



In quest'epoca di revival di Stephen King al cinema, andiamo a parlare di uno degli adattamenti di maggiore successo delle storie dello scrittore americano. 1408 , tratto da un racconto di King pubblicato nella raccolta “Tutto è fatidico” è un buon horror claustrofobico con. Lo ripropone Italia 2 stasera, in prima serata.

Il film. Mike Enslin (Cusack) è uno scrittore traumatizzato dalla morte della figlia. Convinto scettico, ha scritto diversi libri per smentire il paranormale. Ma ne scopre l'esistenza nel modo peggiore quando, per una sfida con se stesso, si chiude nella stanza 1408 dell'hotel Dolphin, nonostante il manager Gerald Olin (Jackson) glielo avesse sconsigliato. Per Mike inizia un calvario fatto di visioni, apparizioni di fantasmi e terrificanti disavventure.

Dietro le quinte. Il film è tratto da un racconto di Stephen King pubblicato nella raccolta “Tutto è fatidico” del 2002. Alla regia troviamo Mikael Håfström, autore de Il rito e di Escape Plan – Fuga dall'inferno. Håfström ha girato ben quattro finali, il che significa che ci sono tre finali alternativi rispetto a quello visto al cinema. Costato 25 milioni di dollari, 1408 ne ha incassati 132 nel mondo.



Perché vederlo. Perché Stephen King è sempre una garanzia, soprattutto quando racconta di padri in crisi tormentati da incubi e visioni.

La scena da antologia. Quel momento in cui Mike è convinto di essersi salvato, e invece...

Dove e quando. Su Italia 2 alle 21:10.