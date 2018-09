Stasera in TV 29 settembre: Shrek, una apparizione mostruosa che fece storia

Da questo germoglio son nati negli anni tre sequel ( Shrek 2 Shrek e vissero felici e contenti ), un corto (Shrek 3-D) e uno spinoff ( Il gatto con gli stivali ), ma il capostipite - lo Shrek di Andrew Adamson e Vicky Jenson - resta a un livello mai più raggiunto. Come testimoniato anche dalla vittoria storica del primoe dalla partecipazione in concorso al 54º Festival di Cannes.C'era una volta, in una lontana palude, un irascibile orco di nome Shrek che amava molto la sua solitudine. Ma questo bene prezioso venne presto distrutto dall'invasione di un gruppo di fastidiosi personaggi delle fiabe... Ci sono topolini ciechi nel suo cibo, un grosso lupo cattivo nel suo letto, tre porcellini senza casa e chi ne ha più ne metta, tutti personaggi cacciati dal regno delle fiabe dal perfido Lord Farquaad. Disposti a tutto pur di salvare il mondo, per non parlare del suo, Shrek stringe un patto con Farquaad e si impegna a salvare la sua futura sposa, la bellissima principessa Fiona primo abbozzo di attrice virtuale nella storia del cinema. In questa missione lo accompagnerà uno spiritosissimo asinello, Ciuchino, che farebbe qualsiasi cosa per Shrek... tranne chiudere il becco! Ma salvare la principessa da un drago sputa fiamme è il minore dei problemi di Shrek e Ciuchino ora che l'oscuro segreto che Fiona nasconde sta per essere rivelato...Come leggiamo su wikipedia:- anche se la storia del film nasce dallag. L'inserimento di riferimenti a titoli come Matrix fu reso possibile dalla lunga lavorazione del film, che si concluse dopo l'apparizione di questi ultimi. Ma il più grande cambiamento fu quello chiesto da Mike Myers, appena arrivato nel progetto: di eliminare ogni elemento ascrivibile a Chris Farley per non essere influenzato dalla sua interpretazione.Va riconosciuto alla DreamWorksper sfidare gli spettatori con una commedia animata infarcita di battute taglienti, citazioni cinefile e parodie di favole famose. E soprattutto con una buona dose di, meno abituali per il genere e il pubblico più mainstream. Grande realismo ed effetti speciali, anche se non sono quelle le armi dell'esordio alla regia di Andrew Adamson (creatore di effetti per Batman Forever e True Lies) e Vicky Jenson (disegnatrice di storyboard e sfondi per Hanna-Barbera e Warner Bros) quanto l'unione die die del consiglio, per grandi e piccini, a non fermarsi al culto dell'immagine e alle apparenze.