Stasera in TV 29 marzo: Così fan tutte, l’esordio erotico di Claudia Koll

29.03.2018 - Autore: Alessia Laudati







Per esordire al cinema in un film erotico e quindi destinato a dare in parte scandalo, ci vuole almeno un po’ di pelo sullo stomaco. Claudia Koll dimostra di averlo nel 1992 quando diventa protagonista della pellicola di Tinto Brass Così fan tutte ispirata al tema principale dell’omonima opera di Mozart, la fedeltà, e prima che la sua carriera professionale e soprattutto la sua anima venissero influenzate dal profondo avvicinamento alla religione e dal voler seguire uno stile di vita meno ‘esposto’.

Il film. Con Così fan tutte siamo lontani dal cambio di vita spirituale e qui la Koll interpreta una donna stanca dell’unione coniugale che comincia a vivere alcune relazioni sessuali fuori dal matrimonio poiché consigliata dall’amica libertina Antonietta (Isabella Deiana). Scoprirà l’eccitazione del nuovo mondo e delle droghe sintetiche, il brivido di poter scegliere partner diversi e infine anche l’impatto della confessione del tradimento sul matrimonio. Il film non è però solo uno sguardo sul mondo femminile, anche la mascolinità e la sua trasformazione vengono indagate dall’occhio leggero e sociologico del regista lombardo.

Dietro le quinte. Il richiamo all’opera di Mozart è solo tematico, è noto infatti come entrambi i lavori trattino il tema della fedeltà, ma i due film non condividono alcuna vicinanza dal punto di vista dell’ambientazione o dei personaggi.



La scena da antologia. Il rave party che scatena il conflitto tra Diana (Koll) e suo marito Paolo. È una scena di insieme con tanti personaggi in cui Tinto Brass ci restituisce il suo senso estetico raffinato per i corpi delle donne, per la moda che ne valorizza le caratteristiche e così facendo accende il desiderio di chi guarda.

Perché vederlo. Per vedere una Claudia Koll inedita agli inizi della sua carriera come forse non la vedremo mai più.

Dove e quando. Giovedì 29 marzo alle ore 23:05 su Cielo.