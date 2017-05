Stasera in TV 29 maggio: Paradiso amaro, con George Clooney le Hawaii non sono affatto da sogno

Già le Hawaii, un paradiso per molti ma non per il regista Alexander Payne che sullo sfondo dell'isola del Pacifico decide di ambientare il suo melodramma con protagonista l'attore George Clooney . Il regista ditorna ancora una volta a raccontare i rapporti umani e ad indagare la bellezza e la complessità del destino umano.Lo fa col melodramma del 2011 che racconta la malattia improvvisa di una donna, di una mamma, e le conseguenze di un così radicale cambio di vita nella famiglia a cui apparteneva. Tutto questo, alle Hawaii, in pieno contrasto con l'immaginario pacifico della località. Il pater familias èche improvvisamente in bilico nella condizione di vedovo, cercherà finalmente di guardare la realtà della sua unione matrimoniale e famigliare da un nuovo punto di vista in una storia che non disdegna nemmeno il tema della salvaguardia dell'ambiente.. Matt King, facoltoso uomo hawaiano caratterizzato da una profonda indifferenza nei confronti di moglie e famiglia, si trova a cambiare vita quando la moglie Elizabeth entra in coma irreversibile, dopo un incidente nautico al largo di Waikiki. Matt si ritrova a dover recuperare il rapporto con le figlie, la ribelle Alexandra e la piccola Scottie, a fare i conti con la propria figura di marito assente e nel frattempo risolvere anche cruciali situazione economiche. Paradiso amaro è un adattamento del romanzo dello scrittore Kaui Hart Hemmings Eredi di un mondo sbagliato.. Alcuni attori al tempo del film poco noti e poi divenuti molto famosi fecero alcune audizioni per la parte delle figlie die dell'amico Sid. Tra questi Miles Teller Amanda Seyfried . I ruoli delle figlie andarono infine a Shailene Woodley . Per vedere unmalinconico e ironico in una bella parte cucita su di lui.. Non solo una ma tanti momenti in cui sul volto di Clooney passano diverse emozioni, dallo sgomento, alla rabbia, in un'interpretazione magistrale che gli valse la nomination agli Oscar come Miglior attore protagonista.. Miglior sceneggiatura non originale agli Oscar del 2012.. Lunedì 29 maggio alle ore 21:11 su Canale 5.