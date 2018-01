Stasera in TV 29 gennaio: Spy, Melissa McCarthy nella comedy da ridere 

Una spy comedy dove l'attrice Melissa McCarthy non ha nulla dell'efficienza di un vero e proprio agente segreto 007. Anzi inciampa, muore di paura, si sente piccola e sperduta.Però proprio la sua goffaggine dà vita a una commedia divertentissima che riscrive il genere prendendone in giro stereotipi, cliché e manierismi con l'aiuto di una grande attrice comica. La McCarthy interpreta infatti un agente segreto per caso che si ritrova a dover suo malgrado imparare velocemente il mestiere in un lavoro dominato da maschi presuntuosi e arroganti. Ce la farà?Il regista Paul Feig è un autore particolarmente attento a cogliere le dinamiche che descrivono differentemente il genere maschile e quello femminile e a giocarci su. Per esempio ha trasformatoin una storia al femminile nel remake omonimo che ha diretto nel 2016 e anche in questo film descrive la CIA come un luogo dove maschi e femmine si discriminano a vicenda in una serie di cliché tutti da mettere in discussione ai fini della storia. Così l'analista della CIA Susan (McCarthy) si trova suo malgrado catapulata nel ruolo di agente segreto in missione in Italia e dopo aver perso l'agente del quale era segretamente innamorata (). Tra mille avventure dovrà dimostrare di essere all'altezza di una missione delicata e pericolosa.Il film uscito nel 2015 è stato un grandissimo successo al botteghino. La McCarthy e Feig sono vicini di casa e per questo l'attrice ha saputo della lavorazione del progetto del film durante una cena.L'arrivo di Susan a Roma dove affronta alcuni stereotipi sulla romanità.Spassosa commedia con una grande interprete.Martedì 29 gennaio alle ore 21:05 su Rai 4.