Stasera in TV, 29 gennaio: Maze Runner - Il labirinto, la distopia è teen

Isolamento, orrore, pericoli sconosciuti, un gruppo di teenager pronti a scoprire cosa c'è dietro la premessa di un Eden dove tutti possono vivere incolumi ma allo stesso tempo prigionieri di un mondo che seppur privo di minacce, qualcun'altro ha disegnato e imposto su di te.Il primo film della trilogia di, saga tratta dai romanzi di James Dashner, che nel 2018 si è conclusa al cinema con l'uscita del terzo capitolo della saga cinematografica, la pellicola si chiama Maze Runner - La rivelazione (recensione nel link) , ed è il terzo film di, è tutto un seguire con il cuore stretto e il fiato sospeso le avventure di un gruppo di teenager che si trovano bloccati in una Radura isolata minacciata da un labirinto pericoloso. Dovranno scoprire perché sono lì, come sopravvivere in gruppo e se spingersi oltre l'oscuro insieme di cunicoli che hanno davanti.La pellicola cita il tema del controllo e dell'isolamento come già affrontati nell'horror The Village ma sembra rifarsi anche a certa distopia con al centro i ragazzi, raccontata per esempio in un grande romanzo sociale come Il signore delle mosche. Sicuramente non è un film che ha paura di spaventare il suo pubblico di young adult e che racconta l'arrivo in una radura selvaggia di Thomas (Dylan O'Brien), un ragazzo che ha perso la memoria. Nella Radura, delimitata da un labirinto pieno di pericoli che non deve essere mai oltrepassato al calar della notte e che si chiude ermeticamente appena arrivano le tenebre, incontra una comunità di ragazzi già stanziati, ai quali si aggiunge di volta in volta un nuovo membro portato nel luogo da un ambiguo meccanismo di salita simile a un ascensore. I ragazzi dovranno imparare a sopravvivere e mettere in dubbio l'apparente tranquillità della radura per capire le vere motivazioni del loro essere lì.Il film è stato girato in tempo record: appena 44 giorni di riprese.Il momento in cui Thomas si infila all'ultimo momento nelle porte del labirinto che si stanno chiudendo ermeticamente.Avventura e riflessione morale vengono tenute insieme da un buon ritmo adrenalinico.Lunedì 29 gennaio alle ore 21:00 su Rai 4.