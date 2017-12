Stasera in TV 29 dicembre: The Prestige, Christopher Nolan svela le sue magie 

Per molti resta ancora oggi il film migliore del regista di Inception e Dunkirk, a oltre dieci anni dalla sua uscita The Prestige di Christopher Nolan resta un cult per fan e non. Tratto dal romanzo omonimo di Christopher Priest, è una perla da non perdere, anche per la presenza nel cast di figure come quelle diRobert Angier e Alfred Boren (Hugh Jackman e Christian Bale) sono due illusionisti che, nell’accanito tentativo di superarsi a vicenda, finiscono per affondare in una serie di inganni mortali. Scarlett Johansson interpreta la parte di Olivia Wenscombe, assistente di scena che si rivela una pedina e, al tempo stesso, una giocatrice attiva nel loro duello.Fu lo stesso autore del romanzo, Christopher Priest, a richiedere personalmentee volesse fare il film subito dopo il suo American Beauty (1999). La decisione si dice venne cambiata dopo che Priest rimase. Nel film troviamo anche uno dei figli dello stesso direttore, nel ruolo del figlio di Alfred Borden. Come anche la presenza di, mago sullo schermo (è Milton) e nella vita reale, detentore di un record nel Guinness dei primati e di fatto istruttore di Hugh Jackman e Christian Bale per quanto riguarda i trucchi che eseguono nella storia.Lo definimmo "la sintesi perfetta del Nolan-pensiero" , un film in cui la verità è nascosta in piena vista, davanti a tutti. Come per Talia al Ghul, la trottola di Inception e la libreria ai confini del tempo di Interstellar". Con The Prestige Christopher Nolan si rivelò, più che per il precedente Batman Begins. E si confermò dopo gli esordi e il magnifico Memento.realizzato per il grande pubblico ma senza perdere di autorialità o rinunciare al proprio tocco, sin dalla costruzione, che unisce profondità di significati a eleganza formale.