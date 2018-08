NOTIZIE

Tra ricostruzione storica calzante e racconto che punta sulle emozioni, ecco un esempio riuscito di cinema al femminile ma non solo per donne

Stasera in TV 29 agosto: Suffragette, Meryl Streep e Helena Bonham Carter lottano per l'emancipazione femminile

29.08.2018



Il tema dell'emancipazione femminile e delle difficili lotte per liberare le donne da una condizione di subordinazione rispetto al maschile è un argomento che di recente il cinema ha riscoperto con più forza.Sarà merito dei vari movimenti femministi come ilo di una presa di coscienza da parte di produttori, registi e sceneggiatori della consistenza del pubblico femminile e della necessità di narrare storie che siano prima di tutto 'nuove, poi coinvolgenti e realistiche anche per questo tipo di spettatori, tuttavia è un dato assodato che il femminismo al cinema trovi ora un suo spazio maggiore.Nel 2015 il film- diretto dalla semiesordiente Sarah Gavron - che racconta attraverso una ricostruzione storica lo sviluppo del movimento inglese femminile - già seguiva questa strada. Tra le interpreti principali alcuni dei volti femminili più noti e nel caso di, anche più militanti dal punto di vista del lavoro pubblico per l'affermazione femminile nel settore.Tra elementi storici e altri inventati, la storia del movimento nato nei primi del '900 viene raccontata attraverso il punto di vista di partenza di una outsider. Si tratta del personaggio di Carey Mulligan una donna dell'East End che comincia a riflettere, grazie all'incontro fortuito con le suffragette inglesi - sono Helena Bonham Carter e la realmente esistita militante Emmeline Pankhurst a cui da il volto Meryl Streep - sulla possibilità di migliorare la propria condizione sociale ed economica. La donna si unirà alla lotta e sarà sempre più coinvolta a livello personale e pubblico fino a decidere - con il suo gruppo di sorelle e di compagne di lotta - quale prezzo pagare perché le loro rivendicazioni siano ancora più ascoltate e messe al centro dell'agenda politica inglese.Pare che la Carter e la Streep si siano davvero molto divertite sul set al punto che molti ciak pare siano stati interrotti per le risate irrefrenabili tra le due.l discorso all'assemblea di donne dell'attivista Emmeline. Un momento che ha il carisma e la forza dell'attrice Meryl Streep che interpreta il ruolo.Tra ricostruzione storica e racconto emotivo il film è un modo per riscoprire una storia nota e sempre appassionante.Alle ore 21:15 su Rai 3.