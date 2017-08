Stasera in TV 29 agosto: Rush, la rivalità tra Niki Lauda e James Hunt in un film imperdibile 

NOTIZIE

29.08.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



Il film: Rush racconta la rivalità che negli anni ’70 ha opposto James Hunt a Niki Lauda: i loro contrasti sulle piste del Grand Prix sintetizzano il contrasto che si riflette anche nelle loro vite private. Ambientato nell’affascinante età d’oro delle corse di Formula 1, Rush racconta la vera storia di due dei più grandi rivali che il mondo abbia conosciuto - Hunt, il bel playboy inglese e il suo avversario Lauda, metodico e brillante. Rush rivela le loro vite dentro e fuori dai box e segue i due piloti mentre mettono a dura prova la loro resistenza fisica e psicologica, in un mondo in cui non ci sono scorciatoie per la vittoria, né margini per un errore. Se sbagli, muori.

Dietro le quinte: Il vero Niki Lauda ha dato il suo pieno supporto al film, lavorando fianco a fianco con Daniel Bruhl prima delle riprese. Quando ha visto Rush per la prima volta, Lauda ha affermato che il film è totalmente accurato nei fatti. Questo nonostante i realizzatori si siano presi alcune libertà nel raccontare la rivalità tra i protagonisti. Sembra che la frase pronunciata da Lauda dopo la prima proiezione sia stata: "Merda! Quello sono proprio io!".

Perchè vederlo: Perfetto sia per gli amanti della Formula uno, ma anche (e soprattutto) per i profani di questo sport, Rush è un film che parla di competizione, rivalità e del prezzo da pagare quando si è i numeri uno nel mestiere. Una storia vera che scavalca i confini del biopic, spinta in avanti dal suo cuore selvaggio, un elemento condiviso in pieno da entrambi i protagonisti del film.



Guarda la videointervista a Ron Howard: "Mi sento più Lauda che Hunt" : Ha scritto il nostro Mattia Pasquini : "Evitando inutili spettacolarizzazioni e affidandosi a riprese 'breathtaking' di per sé, l'attenzione passa tutta sull'elemento umano. Anche per il confronto di filosofie tra il calcolatore e professionale Lauda e il viveur e edonista Hunt, ognuno vincitore e capace di raggiungere i propri personali obiettivi (il successo per uno, il piacere di vivere per l'altro) e di scatenare l'invidia - anche positiva, in definitiva, visto il legame unico e amicale che viene mostrato nel suo farsi - dell'altro. Howard è grande nel costruire questo affresco, sempre equilibrato e in grado di spiazzare lo spettatore".

La scena da antologia: La prima conferenza stampa di Lauda dopo il terribile incidente. Un giornalista lo insulta chiedendogli se le sue cicatrici sul volto metteranno in difficoltà il rapporto con la moglie. Il pilota austriaco si difende prounciando: "Fuck you". E intanto in platea Hunt lo osserva. In totale ammirazione. Poco dopo Hunt decide di farla pagare cara al giornalista. Pestandolo. E' una scena perfino commovente.



Dove e quando: Rush andrà in onda stasera, 29 agosto, su Rai Tre alle 21:15.