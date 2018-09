Stasera in TV 28 settembre: L'A-Team è tornato!

Impossibile non pensare immediatamente al quartetto di folli reduci del Vietnam che negli anni '80 imperversava sui piccoli schermi… Eppure l' A-Team di Joe Carnahan (The Grey, Narc) è completamente diverso da quello, pur mantenendone lo spirito e molte delle dinamiche. Ovviamente, più della diversa connotazione temporale per gli eroi dell'adattamento:Messi insieme con sapienza dal colonnello Hannibal Smith sono la squadra più affidabile ed efficiente dell'esercito americano sul fronte mediorientale, cui vengono affidate le missioni che paiono irrisolvibili. Un tradimento inaspettato però li trasforma in fuorilegge, costringendoli ad un'evasione e a lottare per dimostrare la propria innocenza in una giungla in cui è impossibile distinguere gli amici dai nemici. Non è una storia dell'A-Team ma la storia di come l'A-Team sia diventato quello che conosciamo.In origine era stato Sylvester Stallone a interessarsi a una- scritto per la 20th Century Fox - che avrebbe voluto dirigere e intepretare (nei panni di Hannibal). Ma in tempi più recentiil regista, il quale come tale aveva scelto per la sua squadra Mel Gibson (per Hannibal), Christian Bale (Sberla), Jim Carrey (Murdock) e Dwayne 'The Rock' Johnson (P.E. Baracus)., per il quale erano stati considerati Bruce Willis, Harrison Ford, Kurt Russell, Arnold Schwarzenegger, Bill Paxton, Brian Bosworth, Stephen Lang, Jeff Bridges, Ed Harris, Jeffrey Dean Morgan, Josh Brolin, Dennis Quaid, John Travolta, Nicolas Cage, Michael Keaton, Alec Baldwin, Ron Perlman, Jean Claude Van Damme, Steven Seagal, George Clooney e Tommy Lee Jones… Mentre nomi 'eccellenti' per gli altri ruoli furono quelli di Woody Harrelson e Ryan Reynolds per Murdock, Common e Ice Cube per P.E. Baracus, Tom Cruise per Sberla. Difficilmente qualcuno avrà una seconda possibilità, visto che- per stessa ammissione di Bradley Cooper e Joe Carnahan - per gli scarsi risultati ottenuti al botteghino.lo avrebbe definito il Colonnello Smith, ma a metterlo in pratica è Joe Carnahan, che rispettando lo spirito della serie originaria riesce a offrire al pubblico moderno. Merito dunque al capace regista per la direzione di questo poker d'assi e per l'essersi mantenuto in equilibrio tra il politicamente scorretto originale e il divertimento fracassone preteso dal pubblico più giovane, legato forse a una immagine troppo superficiale del Team.Probabilmente, e secondo molti, quella… Che non vi riveliamo, per non rovinare la sorpresa, ma che vi consigliamo di godere (sperando che sia sopravvissuta nella versione televisiva). Per il resto, un altro gioco da fare, potrebbe essere quello dei, molti e di diverso tipo… Da quello di Dirk Benedict (che lui stesso rinnegò, rifiutandosi di rivederlo) a quello del Jon Hamm di Mad Men (come Agente Lynch), fino a quelli del regista stesso (è il ragazzo che parla di Fort Bragg con Hannibal fuori dall'ospedale) e di suo padre (!), nei panni del giudice Carnahan.Candidato al premio di remake che non avrebbero dovuto realizzare (per l'Alliance of Women Film Journalists) e al premio di Film più sottovalutato dell'anno ai Golden Schmoes Awards, come al Miglior Action Movie per gli IGN Summer Movie Awards e al Film dell'estate per i Teen Choice Awards… invano. L'unico riconoscimento vinto fu infatti quello per ilassegnato dagli World Stunt Awards.