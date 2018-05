Stasera in TV 28 maggio: Catwoman, la donna-gatto di Halle Berry 

NOTIZIE

Invece Catwoman è un film dove la sua protagonista di distingue per interpretare un’eroina femminile credibile, atletica, pericolosissima e letale. Tutto questo anche senza un background narrativo troppo solido che tra l’altro si discosta sensibilmente da quello creato dalla DC Comics. Diciamo che se nella tua squadra di star e attrici hai due eccellenze come Halle Berry Sharon Stone , può succedere che la dimensione estetica e la volontà di privilegiare la forma rispetto al contenuto, possano prevalere sulla forma. Questo è quello che accade in Catwoman della regista francese Anne Pitof , film uscito nel 2014 e in parte criticato - per questo candidato agli infamantin virtù di alcune licenze letterarie che cancellano certi tratti dell’icona dei fumetti in favore di una performance considerata troppo sbilanciata sul lato spettacolare e infedele rispetto all’originale.Inveceè un film dove la sua protagonista di distingue per interpretare un’eroina femminile credibile, atletica, pericolosissima e letale. Tutto questo anche senza un background narrativo troppo solido che tra l’altro si discosta sensibilmente da quello creato dalla

Il film. Il riscatto di Patience Prince (Berry) che da donna brutalmente uccisa perché testimone di un complotto che interessa la casa di bellezza dove lavora, diventa una vendicatrice con poteri superiori donatele da un gruppo di gatti e che nella nuova veste di giustiziera del mondo felino finisce per scontrarsi con la villain del film interpretata da Sharon Stone. Il film sulla Catwoman della Berry è abbastanza dark, quasi gotico nello stile, convincente seppur un po’ pigro dal punto di vista narrativo nel reiterare certi stereotipi della donna sottomessa, fisicamente trascurata, che però intraprende un percorso di empowerment personale che la trasforma in una bomba sensuale e che qui si caratterizza per numero di graffi, corpetti in lattice sfoggiati e salti acrobatici eseguiti.



Dietro le quinte. Nei fumetti l'alter ego del personaggio non si chiama Patience Philips bensì Selina Kyle.

La scena da antologia. Il momento in cui la Berry torna in vita senza sapere il potere che i gatti le hanno conferito e comincia a comportarsi in maniera anomala per le strade della città dove vive.

Perché vederlo. Halle Berry vs Sharon Stone è uno scontro da non perdersi assolutamente.

Dove e quando. Lunedì 28 maggio alle ore 21:30 su Italia 1.