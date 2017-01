Stasera in TV, 28 gennaio: Arma letale, Mel Gibson e Danny Glover nell’action diventato cult

Nel 1987 un Mel Gibson con capigliatura voluminosa cambia per sempre l’immagine di un poliziotto losangelino in quello che è senz’altro un action movie di culto. Arma letale è un film del 1987 diretto da Richard Donner ed interpretato daI due sono la coppia di poliziotti appena formatasi e subito a lavoro su un caso dicon conseguenze davvero comiche e anche adrenaliniche. Il successo del film e la sua gradevolezza per il pubblico, anche passati diversi anni dalla sua uscita, sta nell’equilibrio sapiente con il quale sono costruiti i due caratteri dei personaggi di, puro fuoco di istinto e non totale aderenza al protocollo d’azione del corpo poliziesco, e per questo in parte geniale, il secondo invece, per età e formazione, è molto più controllato e tradizionale. Un’accoppiata che insieme disegnerà uno dei film polizieschi più divertenti e di successo dell’ultimo trentennio, capace di dare vita ad un vero e proprio franchise action arrivato nel totale a ben 4 capitoli.