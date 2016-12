Stasera in TV, 28 dicembre: Stregata dalla luna, la follia d'amore di Cher e Nicolas Cage

Questa sera, Rai Movie propone in prima serata Stregata dalla luna , cult di Norman Jewison interpretato da Cher Nicolas Cage . Ecco perché riscoprirlo.Loretta Castorini (Cher) è una vedova trentasettenne di Brooklyn, promessa sposa di Johnny Cammareri (), il quale parte per la Sicilia dopo averle chiesto la mano, per stare accanto al capezzale della madre. Nel frattempo, Loretta conosce Ronny (Nicolas Cage), fratello di Johnny, e se ne innamora inaspettatamente. Mentre la passione li travolge, Loretta sarà tormentata dalla colpa e divisa tra la fedeltà al fidanzato e i suoi veri sentimenti.Il film è scritto da(Alive, Il dubbio) e diretto dal grande Norman Jewison (La calda notte dell'ispettore Tibbs, Jesus Christ Superstar, Rollerball). Cher era in un momento di pausa dalla carriera musicale e si stava concentrando sulla recitazione quando girò questo film e Le streghe di Eastwick, entrambi usciti nel 1987 ed entrambi grandi successi. Stregata dalla luna fu accolto da recensioni molto positive e incassò 80 milioni di dollari in patria.Tra la regia di Jewison e le performance di Cher e di un giovane e bravissimo Nicolas Cage, davvero è impossibile scegliere quale sia la ragione principale per vederlo. Prendiamole tutte e aggiungiamoci la magia di una storia d'amore fatta come si deve.La seduzione tra Loretta e Ronny e la loro magica prima notte insieme, con la luna alta nel cielo.Tre Oscar a Cher, Olympia Dukakis (attrice non protagonista) e alla sceneggiatura. Golden Globe per Cher e la Dukakis. Orso d'Argento a Berlino per Jewison.Su Rai Movie (canale 24) alle 21:20.