Stasera in TV 28 dicembre: Gremlins, un grande classico di Natale

Dalle menti di Joe Dante, Chris Columbus e Steven Spielberg una commedia horror per tutte le stagioni, in prima serata su Italia 2

Stasera, Italia 2 propone un film che a Natale è sempre imperdibile: Gremlins . Ecco perché è imperdibile pure quest'anno...

Il film. Randall Peltzer, un fallimentare inventore, compra uno strano animaletto, detto mogwai, in un negozio di Chinatown per regalarlo a suo figlio Billy per Natale. Il negoziante impone tre regole per prendersi cura a dovere del mogwai: non esporlo alla luce del sole, non bagnarlo con acqua e non dargli da mangiare dopo la mezzanotte. Ma Billy contravviene alle regole e il suo mogwai Gizmo genera una stirpe di mostriciattoli meschini e violenti che assaltano la cittadina di Kingston Falls. Solo con l'aiuto di Gizmo e degli amici potrà impedire un disastro.

Dietro le quinte. Steven Spielberg acquistò la sceneggiatura di



acquistò la sceneggiatura di Chris Columbus (futuro regista di Mamma ho perso l'aereo e Harry Potter) e affidò a Joe Dante la regia, per la sua capacità di gestire orrore e commedia in un solo film (vedi L'ululato). Lo script subì diverse modifiche prima che il film entrasse in lavorazione: ad esempio, nella prima versione la madre di Billy veniva uccisa e decapitata dai Gremlins, che assaltavano poi un McDonald's e mangiavano i clienti invece degli hamburger. Inoltre, il capo dei Gremlins, Stripe, non esisteva: era lo stesso Gizmo a trasformarsi nel più feroce dei mostriciattoli. Fu Spielberg a volere questa modifica, perché riteneva che Gizmo fosse troppo carino e che il pubblico avrebbe preferito non disaffezionarsi. Una curiosità: il termine Gremlins fu coniato nella Seconda Guerra Mondiale, quando nacque la leggenda di questi animaletti che sabotavano di nascosto le apparecchiature militari.

Perché vederlo. Perché è uno dei classici del Natale, ecco perché! Un film che non invecchia e appassiona sempre, spaventando e facendo divertire allo stesso tempo.

La scena da antologia. La mamma di Billy che combatte con i Gremlins nella cucina e li fa a pezzi nel tritacarne.

