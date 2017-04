Stasera in TV 28 aprile: Il silenzio degli innocenti e l'omaggio a Jonathan Demme

Questa sera, in prima serata, La 7 propone un classico del cinema americano come tributo a un grandissimo regista scomparso da poco Jonathan Demme . Ecco perché rivedere Il silenzio degli innocenti , o scoprirlo, se siete tra quelli che ancora non l'hanno visto.

Clarice Starling è una giovane promessa dell'FBI che viene selezionata direttamente dall'accademia da Jack Crawford, capo dell'unità scienze comportamentali del Bureau. La sua mansione: interrogare il brillante psichiatra e serial killer cannibale Hannibal Lecter, che potrebbe essere di grande aiuto nell'indagine su Buffalo Bill, un serial killer che rapisce e uccide donne per poi scuoiarle. Ma Lecter vede qualcosa in Clarice e le domanda un quid pro quo: lui la aiuterà a realizzare un profilo di Buffalo Bill, lei in cambio gli fornirà informazioni molto personali su se stessa...

Il film è tratto dall'omonimo romanzo died è considerato un capolavoro del genere thriller. Fu sviluppato inizialmente da Gene Hackman , che intendeva dirigere e interpretare Lecter. Orion Pictures ottenne i diritti del nome di Lecter (già apparso nel film Manhunter di Michael Mann) gratuitamente da, che li cedette per via del flop di Manhunter. Lo studio chiamò dunque lo sceneggiatorea scrivere il film e, nel frattempo, cercò un sostituto alla regia. Jonathan Demme accettò dopo aver letto il romanzo e incontrò subito Tally nel maggio 1989, quando la sceneggiatura non era ancora completa. A novembre già iniziarono le riprese. Anthony Hopkins oggi è universalmente riconosciuto proprio per il ruolo di Lecter, ma non fu la prima scelta di Demme, che voleva inizialmentenel ruolo (e considerò anche). Neppure Jodie Foster fu la prima scelta per il ruolo di Clarice Starling: Demme avrebbe preferito, con cui aveva girato Una vedova allegra... ma non troppo. Ma l'attrice rifiutò e così la Foster vinse la parte grazie alla sua passione per il ruolo.