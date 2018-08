Stasera in TV 28 agosto: Keira Knightley e gli altri traditori di Last Night

Il tradimento e le sue diverse facce sono i veri protagonisti del Last Night di Massy Tadjedin (The Jacket), un film dalla genesi travagliata - che era stato bloccato per oltre un anno per il fallimento della Miramax - ma che aprì il Festival del Cinema di Roma del 2010 , conquistandolo con il poker di assi composto daSposati da quattro anni, insieme da una vita, Michael e Joanna vivono una vita agiata e apparentemente felice. Una sera ad un party Joanna rimane colpita dall'intesa tra la procace collega di lavoro Laura e il marito che confessa di esserne attratto. Privata della serenità, separata per lavoro, la coppia si ritroverà pericolosamente esposta alle rispettive fragilità di cuore.Il grosso delle riprese si svolse nella modaiola zona di, a Manhattan, New York, durante la fine del 2008. E fu una maniera originale di 'rompere il ghiaccio' per i due protagonisti, visto che Sam Worthington e Keira Knightley (che in realtà avrebbe potuto esser sostituita da Jessica Biel, provinata per la parte prima di lei) avrebbero poi recitato insieme anche nel successivo Everest del 2015.Un cast molto vario e interessante, impreziosito dalla sensuale Eva Mendes, perla di un quartetto chiamato a comporreDa una premessa come questa non poteva non scaturire una dose di fascino e avventura, di sensualità e azione, e in definitiva di libertà e tentazione che se non sempre il film declina in maniera organicafisici e mentali che ci troviamo - più o meno direttamente - ad affrontare. Ed è proprio nelladegli spettatori la forza di questa Last Night, a volte troppo rarefatta o compiaciuta di sé, ma sempre suggestiva.A parte l'intensa e significativa, affidata all'espressività della protagonista, sicuramente merita esser ricordata la scena in cui vediamo. Immacolata e perfetta, nel suo abito, eppure incapace di nascondere il fuoco sotto la cenere, quello che si affaccia nella breve espressione che ci riserva e che avrebbe potuto dare più calore a tutta la vicenda con solo un poco più di coraggio…Solo Nomination… Al Word soundtrack Awards per il miglior compositore dell'anno (Clint Mansell), al Premio Camerimage (per il regista e Peter Deming al Golden Frog) e al Festival di Roma, dove Massy Tadjedin