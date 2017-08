Stasera in TV 28 agosto: Hugh Grant e Julia Roberts innamorati a Notting Hill

Cinica e spiritosa, british e calda, l'anima del Notting Hill di Roger Mitchell resta inafferrabile, e composta indissolubilmente dalle caratteristiche più affascinanti dei suoi due interpreti, gli indimenticabili Hugh Grant Julia Roberts , che qui superano ogni differenza - e resistenza - per raccontareWilliam Tacker (Hugh Grant) è proprietario di una piccola e "disastrosa" libreria per viaggiatori nel quartiere di Notting Hill a Londra. La sua vita è tranquilla e quasi monotona, fin quando la più famosa attrice del mondo Anna Scott (Julia Roberts) entra nella sua libreria e... lo bacia. In un turbinoso susseguirsi di gag e grazie anche all'amico Spike (Rhys Ifans) e alla sorella Honey (Emma Chambers) che non perdono occasione per dar mostra di sé, i due si innamorano davvero, ma può una star di Hollywood innamorarsi di un uomo qualunque?Nata anche dall'ascolto di Downtown Train degli Everything But the Girl, in loop mentrelavorava alla stesura della sceneggiatura del film, questa venne ambientata a Notting Hill dall'autore per il semplice motivo che era. Per fortuna i timori legati alle possibili interferenze della folla durante le riprese non si rivelarono tali da creare problemi seri. Che comunque, per certi versi, ci furono. In primis da parte di Grant, critico nel baciare la Roberts a causa della sua "bocca larga" e nei confronti del tono di voce della partner, troppo più basso della sua, almeno inizialmente. Problemi che, prima di scegliere Roger Michell, avrebbero potuto 'toccare' a Mike Newell (che rifiutò per Falso tracciato) e Anthony Minghella, inizialmente scelti per la regia. Due curiosità ulteriori: nella scena iniziale,; del film vennecomeCostruito su misura per la splendida - e vanitosa? - Julia Roberts il personaggio di Anna Scott nasce come ibrido di Grace Kelly e Audrey Hepburn, e domina le strade di una. Il quartiere di Londra risuona di una Colonna Sonora premiata e indimenticabile, quella di un titolo entrato nellarispettandone a pieno i canoni e regalando momenti di perfetta compenetrazione tra Hugh Grant e il suo personaggio. Per quanto il risultato sia forseche per il suo "romanticismo" (per una chimica forse troppo 'imposta' tra i due interpreti degli innamorati suddetti), siamo comunque davanti a, sulla carta, e altrettanto ben realizzato, al netto di qualche dettaglio che avrebbe potuto esser sviluppato diversamente.La maggior parte dei fan, per i quali Notting Hill è ormai divenuto sinonimo di romanticismo, sicuramente ricordano, da poco conosciuto, un momento emblematico per molti veri. Ma come resistere alla verve del solito scombinatonel suoassedianti la coppia (del quale già tessemmo le lodi nella top ten sui 'nudi più imbarazzanti' visti sul grande schermo).Le treai Golden Globes e ai Satellite Awards sono sicuramente le più interessanti - tra le tante - di un film che comunque venne scelto come Miglior Commedia dai premi British Comedy, come(il premio del pubblico per il film più popolare) ai BAFTA del 2000, come Miglior Colonna Sonora per i BRIT Award e che vinse nelle categorie Miglior Film Britannico, Miglior Regista Britannico e Miglior Attore Britannico (Hugh Grant) agli