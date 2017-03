Stasera in TV 27 marzo: Il commissario Montalbano e La vampa d'agosto

NOTIZIE

27.03.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



27 marzo 2017 in prima serata su Rai 1 e nuovo capitolo di repliche per il ciclo de Il commissario Montalbano andato originariamente in onda il 2 novembre del 2008.



Il personaggio di Montalbano torna con un ciclo di messa in onda dedicato alla trasmissione di vecchi episodi della serie inseguendo in questo caso la risoluzione di un crimine che appartiene al passato della storia del paese di Vigata e rimanendo vittima dei bollori di una passione insolita che lo travolgerà.

La vampa d'agosto appartiene alla settima stagione della serie, episodio numero 15 del numero complessivo e racconta un nuovo caso per l’investigatore di Vigata interpretato da Alberto Sironi, scritto da Andrea Camilleri, Francesco Bruni e Salvatore De Mola.



Trama. In una calda giornata d'agosto, il commissario Montalbano è a pranzo nella bella villetta sul mare che Augello ha affittato per le ferie, a Montereale Marina. Durante il pranzo, però, non si trova il piccolo Salvo; Montalbano corre a cercarlo e lo trova in un cunicolo in giardino, cunicolo che rivelerà una grande sorpresa: il cadavere di Rina, una ragazza scomparsa 6 anni prima. Il commissario inizia le indagini affiancato dalla gemella della vittima, la bella Adriana, che lo seduce fino a fargli perdere completamente la testa per riuscire a scoprire chi ha ucciso la sorella e vendicarsi.

Vincenzo Peluso (Geometra Spidaleri). Altri interpreti dell’episodio sono Serena Rossi (Adriana Morreale), Gaetano Aronica (Lozupone),(Geometra Spidaleri).

Gli ascolti in Italia per l’esordio sono stati di 9.219.000 telespettatori per il 37,50% di share.

Dove e quando. Lunedì 27 marzo alle ore 21:25 su Rai 1.