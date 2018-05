Stasera in TV 27 maggio: Tutti attendono il Papa nel thriller spagnolo Che Dio ci perdoni

Dopo le prove con Pedro Almodóvar e Álex de la Iglesia (daagli, daldi Alberto Rodríguez Librero), oggi Antonio de la Torre è uno dei volti più noti e riconoscibili del cinema spagnolo, anche da noi. Attualmente in sala con l'uscito nelle sale il 17 maggio scorso, l'attore malagueño deve sicuramente molto all'ispettore appassionato di Fado portoghese Luis Velarde, protagonista - insieme a- del Che Dio ci perdoni di Rodrigo Sorogoyen Madrid, 2011. Il più caldo mese di agosto che non si registrava da anni. Un milione e mezzo di pellegrini attendono la visita del Papa e la città è sotto sorveglianza da parte delle forze speciali. Diverse donne anziane vengono brutalmente violentate e uccise. Due ispettori che nessuno vuole come partner si affrontano l’uno con l’altro. Ricevono un ordine chiaro: risolvere il caso nel più breve tempo possibile, senza far troppo rumore.Nonostante la vicenda si svolga in una solatia Madrid - e per realizzare al meglio le condizioni necessarie a creare il contesto - molte delle, dove per altro la produzione poté usufruire di particolari vantaggi finanziari dati dalla diversa tassazione lì vigente.Un film nato dallatra l'accoglienza dei pellegrini e la violenza della polizia scatenatasi a Madrid nel 2011, per la visita di Papa Benedetto XVI - a detta dello stesso regista - aveva unalla base. E questo è sicuramente uno dei motivi più intriganti e particolari per accostarsi a. Diretto con sapienza da uno dei registi che meglio conoscono e sfruttano la location cittadina della Capitale iberica, rendendo alla perfezione ladi certi centri urbani moderni. Un incontro e uno scontro tra l'uomo e il suo habitat che nasconde molto di più della mera storia messa in scena, se vorrete - o riuscirete - ad andare oltre.Da subito il film acquista une, frettolose a volte, che rimandano a certo cinema statunitense moderno e mostrano l'equilibrio raggiunto tra estetizzazione e realismo dal regista (alla sola sua terza prova nel 'lungo', la prima in solitaria). Una di queste è quella realizzata, che abbiamo scelto anche per non rivelare troppo.Alla grande attenzione ricevuta nel mondo di lingua spagnola - e, in maniera inusuale, anche entro i nostri confini - seguirono purtroppo solo i riconoscimenti per l'interpretazione di Roberto Alamo da parte deinazionali e dei vari. Il San Sebastián International Film Festival, invece, conferì il propriodi Isabel Peña e Rodrigo Sorogoyen.