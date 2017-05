Stasera in TV 27 maggio: Il Ben Stiller che non ricordiamo, star di Amori e disastri

Presentato, l'Opera seconda del regista di The Fighter e American Hustle resta una chicca spesso dimenticata, ma in fondoresta il primo film 'importante' di David O. Russell , anche per la presenza nel cast diMel è felice con la bella moglie Nancy e il figlio neonato ma sente che gli manca qualcosa, vuole incontrare i suoi veri genitori, che non ha mai conosciuto, essendo stato adottato da piccolo da un’altra coppia. Tina, ex ballerina ora psicologa, lavora per l’agenzia che si è occupata dell’adozione di Mel ed ora ha il compito di riunirlo con i genitori, riprendere in video l’incontro e utilizzarlo per motivi di studio. Cosi Mel, Nancy, il bambino e Tina si mettono in viaggio verso le persone individuate, ma la ricerca si rivela più difficile del previsto.Scelto come settimo nella speciale classifica "Best of Film 1996" da Time Magazine, il film. Tanto per quelli che finirono con l'evitarlo, come Janeane Garofalo (che rifiutò il ruolo di Tina Kalb andato a Téa Leoni) o John Cusack (inizialmente considerato per quello del Mel Coplin di Ben Stiller). Quanto per quelli che dovettero 'sopportare' l'atmosfera pesante resa tale dalle, almeno a quanto rivelato da Lily Tomlin successivamente.Meno 'corrosivo' e strutturato di altre opere di O. Russell - ma eravamo agli inizi, e comunque ormai superata la 'boa' dell'Opera Prima - il film risultain primis. Forse colta da punti di vista più vicini alla commedia, ma sempre ricca di energia e sull'orlo di confini con i quali regista e attori si divertono a giocare, tenendoli presenti per poterli ignorare., capaci di dare corpo alla vicenda anche solo con il proprio carisma.La nevrotica italo-ebrea interpretata dafu una sorpresa per lo stesso regista, convinto di aver fatto male ad accettarla nel cast. Appassionata e trasformista l' attrice scomparsa a gennaio a 80 anni gli regalò un personaggio incredibile, capace di svestire il suo ruolo da 'fidanzatina d'America' per diventare LA scena… Come in quella nella quale discetta in merito e dà dimostrazione dellaSconfitto (insieme a Big Night) da Mamma torno a casa per il premio della National Society of Film Critics statunitense per la miglior sceneggiatura, il film sfiorò diversi Spirit Award per il cinema indipendente (regia, attore, attrice non protagonista e sceneggiatura, di nuovo), finendo con il poter vantare il soloa Mary Tyler Moore come Best Supporting Actress.