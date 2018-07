NOTIZIE

Stasera in TV 27 luglio: Clint Eastwood contro i nazisti in Dove osano le aquile

27.07.2018 - Autore: Marco Triolo



Brian G. Hutton è ancora oggi una lezione di suspense e azione indimenticabile. Ecco perché non perderlo neanche stavolta.



Questa sera, in prima serata, La 7 propone uno dei più grandi classici del cinema di guerra, Dove osano le aquile . Tra i primi successi di Clint Eastwood al di fuori dei western di Sergio Leone, il film diè ancora oggi una lezione di suspense e azione indimenticabile. Ecco perché non perderlo neanche stavolta.

Il film. Nell'inverno 1943-44, gli Alleati mettono insieme una squadra di uomini scelti per andare a recuperare uno stratega del fronte occidentale, tenuto prigioniero dai nazisti in un castello sulle Alpi bavaresi. Tra gli uomini ci sono il maggiore britannico John Smith (Richard Burton) e il tenente americano Morris Schaffer (Eastwood). La loro missione: intrufolarsi di nascosto nel castello per salvare il generale George Carnaby. Ma non mancheranno i doppi giochi e i colpi di scena che ribalteranno ciò che credevamo vero.

Dietro le quinte. Dove osano le aquile è tratto da un romanzo di Alistair MacLean (I cannoni di Navarone), che scrisse il libro e la sceneggiatura contemporaneamente. Il progetto nacque da una richiesta di Richard Burton, che voleva recitare in un film dove fosse l'eroe e dove il suo personaggio non morisse, tanto per far contenti i figli avuti con l'allora moglie Elizabeth Taylor. Dal punto di vista tecnico, il film è realizzato da alcuni dei più grandi nomi dell'epoca, tra cui il leggendario stuntman Yakima Canutt, qui anche responsabile della regia di quasi tutte le scene d'azione, e l'esperto stuntman britannico Alf Joint.



Perché vederlo. In tema di film di guerra classici, è difficile trovare di meglio. Dove osano le aquile è teso come una corda di violino, ha una delle più accattivanti premesse del cinema action e la mette in atto con una precisione chirurgica. E poi la coppia Burton/Eastwood è da annali.

La scena da antologia. Il corpo a corpo tra Burton e due soldati nemici in cima a un vagone della funivia che porta al castello.

Dove e quando. Alle 21:10 su La 7.