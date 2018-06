Stasera in TV 27 giugno: Hard Day's Night, i Beatles nel momento di puro delirio

Chi non ha vissuto negli anni dell’esplosione dellanon può davvero capire da vicino il livello di amore isterico che la band di Liverpool riusciva a suscitare nel pubblico né tantomeno lo spirito di un gruppo che ameno all’inizio era fatto da giovanissimi artisti che affrontavano il successo in maniera scanzonata e vivace.Però quella fetta di spettatori che non ha abbracciato il fenomeno Beatles in prima persona può ricostruire quegli anni con la commedia Tutti per uno (A Hard Day's Night) del 1964 e diretta da Richard Lester . Il film fu innanzitutto un’operazione commerciale fatta per lanciare il disco omonimo uscito pochi giorni dopo che il film sbarcò nelle sale, ma negli anni è diventato un piccolo culto capace di testimoniare l’animo più fresco della band.