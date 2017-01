Stasera in TV, 27 gennaio: Schindler's List, un capolavoro per il Giorno della Memoria

In occasione del Giorno della Memoria, Iris propone, stasera in prima serata, Schindler's List , capolavoro di Steven Spielberg sulla Shoah. Ecco perché è, come sempre, imperdibile.Schindler's List racconta la storia vera di Oskar Schindler, un industriale tedesco che salvò la vita a un migliaio di ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo aver acquistato una fabbrica di stoviglie smaltate a Cracovia, Schindler ( Liam Neeson ) vi si trasferisce e, grazie alla sua abilità nell'ingraziarsi gli ufficiali del partito nazista tramite tangenti, assume molti lavoratori ebrei perché meno costosi. Ma, dopo aver assistito allo sgombero violento del ghetto a opera del tenente SS Amon Göth ( Ralph Fiennes ), Schindler decide di dover salvare più vite possibili.Dietro le quinte. Spielberg incontrò Pfefferberg, uno degli ebrei salvati da Schindler, nel 1983, dopo aver letto una recensione del libro di“La lista di Schindler”. Il regista promise a Pfefferberg che avrebbe diretto in film dopo dieci anni, non sentendosi ancora all'altezza del compito. Provò in seguito a offrirlo ad altri registi, quali Roman Polanski (vissuto realmente nel ghetto di Cracovia), Sydney Pollack Martin Scorsese , che arrivò molto vicino a dirigere. Ma, infine, decise di realizzarlo di persona dopo aver visto come la caduta del muro di Berlino avesse aperto la strada a una nuova ondata di negazionismo e alla rinascita dei movimenti di estrema destra.Perché si tratta di uno dei più grandi film di Spielberg e, probabilmente, del più grande film sull'Olocausto. Perché in tempi difficili come quelli di oggi, in cui l'intolleranza sta effettivamente riemergendo, è bene ricordare la storia del Ventesimo Secolo attraverso le vicende di un uomo che sacrificò tutto pur di salvare vite. Una lezione di altruismo che dimostra come l'Uomo, quando vuole, possa essere grande. E poi ci sono il bianco e nero die le interpretazioni di Liam Neeson, Ralph Fiennes e Ben Kingsley a fare il resto.Schindler assiste impotente al massacro del ghetto di Cracovia, simboleggiato alla perfezione dal destino della bambina con il cappotto rosso, una macchia di colore nel bianco e nero del film.Sette Oscar: miglior film, regia, sceneggiatura (), fotografia, scenografie, montaggio, colonna sonora ().Su Iris (canale 22) alle 21:00.