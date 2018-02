Stasera in TV 27 febbraio: 127 ore, James Franco in una storia ad alta tensione

Un regista eclettico e un attore carismatico raccontano una storia vera nei dettagli, una vicenda controversa realmente successa e non solamente fonte di ispirazione per la pellicola e davvero ad alta tensione. 127 ore del 2011 diretto da Danny Boyle si addentra infatti nel narrare l’incidente avvenuto allo sportivo, protagonista di una storia ai limiti dell’estremo.L’escursionista nel 2003 rimase bloccato da solo in un canyon dello Utah con il braccio paralizzato sotto un masso riuscendo a liberarsi e sopravvivere solo grazie a una scelta davvero radicale. Eppure questo film non è tanto una pellicola di azione ma un conflitto umano con al centro un attore, James Franco, che da solo regge tutto il film e sul cui volto si legge tutta la lotta interna dell’essere umano per riuscire a sopravvivere. Franco è stato candidato all’Oscar per questo film pur non riuscendo alla fine a vincerlo.