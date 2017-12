Stasera in TV 27 dicembre: Bill Murray è l'intrattabile St. Vincent

Il Bill Murray che tutti conosciamo, e amiamo, è quello che ci mostra il St. Vincent di Theodore Melfi : un film spesso trascurato nella filmografia recente del grande interprete di Ghostbusters e Lost in Translation, ma nel quale i suoi fan potranno trovare molti motivi di gioia.Maggie ( Melissa McCarthy ), una madre single, si trasferisce a Brooklyn con il figlio dodicenne, Oliver. Costretta a lavorare fino a tardi, Maggie non ha altra scelta se non lasciare Oliver con il vicino di casa, Vincent, uno scorbutico pensionato con la passione per l’alcol e le scommesse. Tra i due nasce una singolare amicizia. In compagnia di Daka, una spogliarellista incinta, Vincent coinvolge Oliver nei luoghi che frequenta quotidianamente, l’ippodromo, lo strip club e il bar di fiducia. Vincent aiuta Oliver a crescere e il ragazzino vede in lui quello che nessun altro è in grado di percepire: un uomo incompreso e con un cuore d’oro.La parte più dura della preparazione, per Naomi Watts , pare esser stata l'idea della scena di sesso con Murray all'inizio del film, dalla quale sembra fosse terrorizzata (e che poi andò liscia grazie a una battuta del suo partner). Niente in confronto allo studio dell'accento russo che le richiese ore e ore di video su Youtube e in una Spa russa… Madel grande Bill - sono quelle raccontate dallo stesso regista Theodore Melfi in un'intervista dell'epoca Una sceneggiatura pescata dalla famigerata Black List dopo una lunga attesa… Quella del fatidico 'sì' didella storia. Che non avrebbe potuto prescindere da lui e che vive del suo essere… se stesso. Un vecchio veterano burbero, ma pronto a prendersi a cuore il piccolo Oliver. A modo suo, ovviamente., nel bene e nel male, per le sue scontrosità e piccole commoventi sorprese . Tutti tasselli di un film che resta più un susseguirsi di, ma tanto basta…

la rappresaglia contro idi scuola potrà pietrificare qualcuno, come le lezioni di vita elargite all'forse non saranno delle più esemplari, ma tra i tanti momenti in cui Bill Murray offre il meglio di sé come educatore - ed escludendo il toccante finale - è a suo modo riconciliante la parentesi di relax nella quale lo vediamo e sentiamo (e)seguire laBest Intergenerational Film per i AARP Movies for Grownups Awards, Truly Moving Picture Award per Theodore Melfi e la The Weinstein Company,all'Aspen Filmfest 2014 (e per un soffio anche al Festival di Toronto) e doppio riconoscimento per il: Best Youth in Film per le Las Vegas Film Critics Society e Phoenix Film Critics Society. Per il resto molte nomination, rimaste tali, a partire da quelle deiper la Miglior film commedia o musicale e per il Miglior attore in un film commedia o musicale (Bill Murray).