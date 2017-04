Stasera in TV 27 aprile: Pomodori verdi fritti alla fermata del treno, un melò contro razzismo e maschilismo

NOTIZIE

27.04.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



Pomodori verdi fritti al caffè di Whistle Stop di Fannie Flagg.



Da quel libro è stato tratto nel 1991 un celebre film che, sebbene abbia in parte abbia quasi cancellato la storia d'amore lesbica tra le due protagoniste, è ancora oggi, passati molti anni, un melò culto rimasto nel cuore degli spettatori. Kathy Bates e Mary Stuart Masterson nei panni delle due donne proprietarie del Whistle Stop. Riscopriamo insieme la pellicola in onda questa sera. Un romanzo a suo modo scandalo, che uscito 1987 raccontava l'amore tra due donne contro razzismo e maschilismo nel Sud degli Stati Uniti e ambientato negli anni '30. Si trattava dididi Fannie Flagg.Da quel libro è stato tratto nel 1991 un celebre film che, sebbene abbia in parte abbia quasi cancellato la storia d'amore lesbica tra le due protagoniste, è ancora oggi, passati molti anni, un melò culto rimasto nel cuore degli spettatori. Pomodori veri fritti alla fermata del treno è diretto dal regista Jon Avnet e vede come protagoniste le attrici Marie Louise Parker nei panni delle due donne proprietarie del Whistle Stop. Riscopriamo insieme la pellicola in onda questa sera.



Il film. Tra passato e presente, tra una donna che incontra per caso un'altra donna, quest'ultima anziana e ospite di un ospizio che le racconta una vicenda avvenuta molti anni prima passano storie di grande libertà. Pomodori verdi fritti è infatti un film al femminile che attraverso il racconto dell'esperienza e dell'amore di due donne narra di come i rapporti umani possano combattere le ingiustizie, l'omofobia e il razzismo e fare da esempio per altre donne che in futuro vorranno ribellarsi a un destino che non hanno scelto. La trama del film vede il personaggio di Evelyn Couch e di suo marito Ed che si recano in una casa di riposo dove alloggia la zia dell'uomo.



Quando entrano nella camera della donna, questa caccia via Evelyn. Evelyn decide di aspettare che Ed finisca la visita e prende posto nel salotto della casa di riposo: qui viene adocchiata da un'anziana ospite della struttura, Ninny. Ninny racconta a Evelyn che vive a Whistle Stop, la storia avvenuta anni prima tra Idgie e Ruth, che nel cuore del sud degli Stati Uniti degli anni Trenta, si ribellarano al razzismo e al maschilismo con la loro piccola attività del Whistle Stop Cafè che serviva il loro piatto forte: pomodori verdi fritti.





Dietro le quinte. Il film fu abbastanza criticato perché rispetto al romanzo originale cancellò la storia d'amore tra due donne sostituendola con una di pura amicizia. Il Whistle Stop dove è ambientata buona aprte del film è un posto che esiste veramente e si trova in Alabama, dove è cresciuta l'autrice del libro.



Perché vederlo. Se siete appassionati di drammi e di melò questo film è per voi perché resiste all'usura del tempo con un grande racconto americano di profondo realismo.



La scena da antologia. Una delle scene più intime e riuscite è quella del gioco di Idgie e Ruth in cucina quando cominciano a giocare con il cibo tirandoselo addosso. Secondo il regista quella scena doveva servire da metafora per raccontare l'amore sensuale tra le due donne nel film mai veramente palesato.



Dove e quando. Giovedì 27 aprile alle ore 21:20 su Rai Movie.