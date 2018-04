Stasera in TV 27 aprile: Baise-Moi (Scopami), il noir erotico che ha scosso la Francia 

, tradotto in italiano con il ben più esplicito Baise-Moi (Scopami) è un noir con protagoniste due donne vendicative che usano il loro potere di attrazione per punire il genere maschile, che in passato le ha violentate, offese, marginalizzate, senza troppe distinzioni.Si tratta di un film che è solo in parte erotico perché qui l’esibizione di corpi, amplessi e nudità è usata per raccontare la disperazione più che il desiderio profondo e conturbante. Il film francese del 2000 è la trasposizione al cinema del durissimo romanzo omonimo scritto dalla scrittrice anarchica e punk Virginie Despentes che qui si cimenta anche con la regia, accompagnata dalla regista Coralie Trinh Thi.