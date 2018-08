Stasera in TV 27 agosto: La sottile linea rossa, la guerra ha un'anima con Terrence Malick

Con un film di guerra tratto dal romanzo del veterano, Malick racconta la missione di un gruppo di soldati durante lache devono liberare una collina di un’isola del Pacifico dal dominio giapponese. Tra natura rigogliosa dell’isola, indifferente ai destini degli uomini, incursioni poetiche nelle vite di ciascuno soldato e soprattutto nel tentativo di raccontare i tormenti del plotone tra normalità e follia, tra patriottismo e disillusione per la causa bellica, Malick frammenta la narrazione in tantissime immagini fuori dal tempo e dallo spazio –. Il racconto è aiutato dalla fotografia die le musiche originali di- e in qualche modo si distanzia dal genere per cambiarlo dall’interno affiancando al tradizionale racconto bellico una riflessione sul paesaggio naturale e sul rapporto tra quest’ultimo e l’uomo. Al centro della storia un gruppo e le dinamiche di contrasto che si sviluppano tra di esso e che si scatenano in una situazione critica come quella della guerra e della sopravvivenza. C’è lo scettico soldato Witt ( Jim Caviezel ), disertore pentito, il cinico ed egoista sergente Welsh (Sean Penn), il soldato Bell (), romantico militare che soffre la mancanza della moglie lontana. Li dividono gli obbiettivi da raggiungere, il desiderio di conquista e una lunga ed estenuante battaglia da affrontare per portare a termine la missione. Nel cast tantissimi attori come George Clooney