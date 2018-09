Stasera in TV 26 settembre: Nel centro del mirino, lo scontro tra Clint Eastwood e John Malkovich 

NOTIZIE

26.09.2018 - Autore: A.L.



Un Clint Eastwood insolito, meno duro e glaciale e più ironico, è il protagonista di una storia poliziesca e di una caccia tra il gatto e il topo dove si trova ad affrontare da vicino la lucidità e la pericolosità di un villain d'eccezione: John Malkovich . Il film è uscito nel 1993 diretto da Wolfgang Petersen è puro cinema statunitense tradizionale che mescola intrattenimento, eroismo e azione complicando il giudizio dello spettatore su cosa sia il Bene e su cosa sia il Male.Riaprendo il dramma di una nazione come quello dell'omicidio del Presidente Kennedy, il film mette al centro il conflitto interiore di un agente, Frank Horrigan, che vive di sensi di colpa per non essere riuscito a salvaredall'assassinio. Quando una nuova minaccia alla sicurezza del Presidente in carica viene incarnata dallo psicopatico lucido Mitch Leary (), l'agente avrà una seconda occasione per dimostrare il grado elevato del proprio eroismo e di attaccamento al sogno americano. L'originalità del film sta anche nella capacità di costruire un villain complesso e con molte facce; una sorta di nemico amatissimo per Horrigan con il quale battersi su un livello di lealtà e di reciproco rispetto.Sembra che Malkovich si sia preparato duramente al ruolo di Leary vivendo in totale isolamento per un mese senza rispondere al telefono o guardare la televisione se non per seguire i notiziari.La lotta serrata e vertiginosa sull'ascensore panoramico.Un solido thriller girato con efficacia e sobrietà.Su Rai Movie alle ore 21:10.