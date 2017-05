Stasera in TV 26 maggio: Sex Tape - Finiti in rete, il video hard di Cameron diaz e Jason Segel diventa virale

L'incubo di venire spiati mentre si fa sesso e l'idea che il privato diventi improvvisamente pubblico grazie a una tecnologia che da amica e a causa di un errore banale, si trasforma nella peggiore delle avversarie.Su questi temi ruota la commedia Sex Tape - Finiti in rete con protagonisti Jason Segel Cameron Diaz nei panni di una coppia che gira un video hard per incendiare la passione all'interno del matrimonio e finisce per errore nel condividere le immagini hard con una larga cerchia di conoscenti. Il film è del 2014 ed è diretto dae vede il ritorno della Diaz in una commedia demenziale e l'esordio di Segel, volto di, in un ruolo così dichiaratamente pieno di gag e non troppo pretenzioso.. Il regista di Bad Teacher - Una cattiva maestra mette insieme la coppia Segel - Diaz per raccontare le conseguenze comiche di un video hard finito in rete per sbaglio. Sex Tape solletica anche i temi della commedia pruriginosa quando ha la premessa di raccontare i tentativi di una coppia per ravvivare il loro matrimonio dopo la nascita di due figli. Sia la Diaz, sia Segel, avevano già lavorato con il regista in Bad Teacher e proprio sul finale del film erano stati uniti come coppia sullo schermo.. Il titolo del film ha prodotto più di qualche problema durante la ricerca delle location del film. Tanto che la produzione decise di presentarsi come la crew di un film chiamatopiuttosto che di Sex Tape per ottenere più facilmente i permessi necessari a girare.. Quella in cui il video viene proiettato davanti a una platea di sconosciuti.. La cosa migliore del film è l'alchimia comica tra i due protagonisti.. Venerdì 26 maggio alle ore 21:20 su Rai Movie.