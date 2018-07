Stasera in TV 26 luglio: The Program, il film biografico sulla parabola discendente di Lance Armstrong

La parabola discendente del campioneraccontata in un film biografico che mette in evidenza la determinazione quasi folle del noto sportivo nel superare il limite della natura e del proprio fisico pur di tagliare per primo il traguardo.ha vinto per sette volte consecutive il, dal 1999 al 2005, ha sconfitto il cancro ed è tornato in sella. Poi è stato protagonista di uno scandalo grandissimo di doping dove ha mentito più volte ed è infine stato radiato da ogni competizione sportiva internazionale e nazionale. Il film racconta le tappe della vita del ciclista dai successi sportivi alla lotta contro il cancro fino all'ammissione di doping. Particolare è la figura del dottore Michele Ferrari ( Guillaume Canet ) il medico che inserì il campione nel suo programma di doping sistematico.

The Program, del regista Stephen Frears è un film del 2015 che ritrova Frears alle prese con un grande ritratto umano così come era già accaduto per il suo The Queen con. Ancora una volta deve scegliere un’angolazione per narrare il suo protagonista e questa volta il punto di vista adottato è quello dell’ossessione di un uomo, la fragilità umana e la conseguente dipendenza del ciclista nei confronti della propria bugia. Ben Foster è Lance Armstrong. Il film si basa sul libro biograficodel giornalista, uno dei giornalisti che per primo si occupò della questione doping. Chris O'Dowd interpreta Walsh. Nel cast anche Lee Pace, Jesse Plemons, Guillaume Canet e Dustin Hoffman.