Stasera in TV 26 giugno, Le regole del caos, una delle ultime apparizioni di Alan Rickman al cinema 

Con Le regole del caos del 2014 assistiamo a una delle ultime performance dello scomparso Alan Rickman che qui veste i panni di attore e regista.Il film è una storia d'amore in costume ambientata nella Francia di fine Seicento alla corte del sovrano Luigi XIV (Rickman), che gioca sulla descrizione del clima avvelenato e competitivo della corte reale. In un'atmosfera di generale conformismo e di tentativo di compiacere i capricci del Re, il compito di muovere le acque viene affidato a una popolana e outsider interpretata da. La donna è una giardiniera con i capelli sempre sfatti che filosofeggia sulla vita scomposta delle piante come inno alla libertà. L'introduzione di un elemento nuovo nell'atmosfera del Palazzo di Versailles porterà quindi nuove rivalità e soprattutto nuove attrazioni tra la giardinierae l'architetto di corte interpretato da Matthias Schoenaerts Con una storia d'amore che sfida le convenzioni sociali, Rickman si ritaglia un ruolo carismatico e di equilibrio in una storia che rispecchia il suo talento camaleontico. La trama del film non è di per sé originalissima ma Winslet e Schoenaerts fanno del loro meglio per rendere credibile il paragone tra le caratteristiche della vita umana, così rigida ai tempi, e quella naturale, che invece si adatta e sfida le regole più radicate. Il film non sa di sopresa ma è comunque efficace.Uno degli ultimi film al cinema per Rickman scomparso nel 2016. Lo vediamo prima del ruolo in Il diritto di uccidere nel 2015.L'incontro tra Sabine e il re, quando la donna dà dimostrazione di intelligenza al Re con una risposta sagace.Melodramma ben recitato e basato sulla figura storica di André Le Notre.Martedì 26 giugno alle ore 21:26 su Canale 5.