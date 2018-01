Stasera in TV 26 gennaio: Scusa se mi piace tuo padre, Hugh Laurie in una comedy pepata

Il titolo italiano di, ossia, è un gancio abbastanza furbo verso un film italiano immediatamente associato a una storia d'amore con grande differenza d'età: Scusa se ti chiamo amore di Federico Moccia.Lì c'erano Michela Quattrociocche a dare voce a un sentimento nato con grandi disequilibri di anni e di prospettive vitali. In Scusa se mi piace tuo padre ci sono invece Hugh Laurie e Leighton Meester a formare una coppia che si incontra nonostante le differenze anagrafiche.I Walling e gli Ostroff sono vicini di casa e vivono in un piccolo e tranquillo quartiere del New Jersey. Si conoscono da sempre e i rispettivi capofamiglia sono amici per la pelle.Quando la più grande degli Ostroff, Nina, si innamora del capofamiglia Walling, entrambe le famiglie dovranno relazionarsi con un amore molto più resistente della discriminazione. Nel cast, Catherine Keener e Oliver Platt eI due personaggi principali avevano già recitato insieme nella serie TV Doctor House Commedia intelligente e di buoni sentimenti con Laurie nei panni di un uomo tenero e molto diverso dal suo Doctor House.Quando la madre di Nina scopre in flagrante i due amanti.Venerdì 26 gennaio alle ore 21:10 su La5.