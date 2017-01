Stasera in TV 26 gennaio: Cado dalle nubi, quando ancora Checco Zalone era una sorpresa

Un esordio fulminante quello della coppia Luca Medici- Gennaro Nunziante , che nel 2009 ci regalarono il Cado dalle nubi dei record: solo l'inizio del fenomeno Checco Zalone che iniziava a esplodere…Checco è un giovane pugliese che sogna di diventare cantante.Lasciato dalla ragazza perché insegue sogni irrealizzabili mentre lei vuole sistemarsi, Checco decide di partire da Polignano a Mare e raggiungere Milano, dove forse riuscirà a sbarcare il lunario. A Milano viene ospitato dal cugino Alfredo ma ovviamente fatica ad adattarsi alla mentalità milanese. Incontra Marika ed è un colpo di fulmine per entrambi, ma il padre di Marika è un leghista convinto, pieno di pregiudizi sui meridionali, figuriamoci poi quando vede Checco. Contemporaneamente comincia a partecipare a diversi provini, fino a quando d'improvviso il suo talento canoro, unito a quello comico, viene riconosciuto: Checco può diventare un fenomeno e il discografico che l'aveva inizialmente rifiutato prende a cercarlo per tutta la città. Checco sta per coronare il suo sogno, ma riuscirà ad avere l'amore di Marika o tornerà al suo paese da vincitore riconquistando l'ex fidanzata?Una vera e propriaquella inaugurata da Cado dalle nubi, film che non a caso continua a tornare sul piccolo schermo (come visto dimostra il passaggio di inizio gennaio e quello di cui parliamo ). Ma una crescita che ha avuto il suo segno più tangibile proprio nelle sale, con il- allora - di 14.073.000 euro raccolti dal film. Superati, poi, a ogni uscita delle successive prove dell'attore/autore barese: 43.475.840 euro e 6.831.460 di spettatori per Che bella giornata (2011), 51.948.550 e 8.005.352 per Sole a catinelle (2013) e 65.341.588 € e 9.354.698 per l'ultimo Quo vado? (2016), che a oggi detiene il primato di maggiore incasso in Italia nel giorno d'esordio (con oltre 6.850.000 euro e diUn, sbiaditisi nei film successivi (come anche la carica e l'originalità, stando ai più critici), quello di Cado dalle Nubi. Per raccontare il Fenomeno Zalone si sono scomodati paragoni illustri, da Troisi a Monicelli, di ieri e di oggi. Ma resta il fatto che la sua comicità e la suache ogni giorno fanno parte della nostra vita conquistarono - e continuano a farlo, in un modo o nell'altro - milioni di italiani. Pronti, per una volta, a ridere di se stessi,dell'attore e musicista barese e dalla sua forza, tanto dirompente quanto sottovalutata.Probabilmente, a pari merito, gli scontri del nostro eroe con gli avventori di un- alla presenza di due esterrefatti Dino Abbrescia Fabio Troiano , terrorizzati dalla canzone- e con gli iscritti al fantomatico(palese parodia della Lega Nord), per il quale simpatizza il Mauro Mantegazza, padre di Marika, di Ivano Marescotti , al grido di "Ciao Calabria!".Solo '' ai Nastri d'argento (per la Migliore commedia e la Migliore canzone originale:'), ai David di Donatello (per la sola Canzone) e ai Golden Graal (per il Miglior regista di un film commedia a Gennaro Nunziante e la Miglior attrice della categoria a Giulia Michelini)… e unproprio per Luca Medici, in arte Checco Zalone.